Tilly-Schau im Ruhrgebiet läuft bis Juni

Unter dem Titel „Jacques Tilly – Politik und Provokation – Karikaturen XXL“ präsentiert derzeit die Ludwiggalerie in Oberhausen die Arbeiten des Karnevalswagenbauers und Karikaturisten. Das Museum zeigt Tillys Karikaturen in Skizzen, Fotos und in Wagenaufbauten. Von der ersten Idee über Bauzeichnung und Realisation kann der Entstehungsprozess verfolgt werden. Auch die mittlerweile internationale Medienpräsenz wird in einem gesonderten Raum gezeigt.

Insgesamt gibt es 194 Skizzen, 25 Fotos, 576 Medienberichte und dazu Großplastiken, soweit diese durch die Türen passten. Die Schau läuft bis zum 14. Juni 2020.