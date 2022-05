Tilly und Hinkel führen im Bus durch ihr Düsseldorf

Düsseldorf. Die Einnahmen spendet Düsseldorf Touristik an ukrainische Geflüchtete

In Zusammenarbeit mit Düsseldorf Touristik veranstalten Wagenbauer Jaques Tilly und Bäckerei- und Bürgermeister Josef Hinkel im roten HopOn/HopOff-Bus eine Tour durch „ihr“ Düsseldorf. Sie wollen zeigen, was ihnen in der Stadt am Herzen liegt.

Hinkel zeigt seine erste Backstube

Die Stadtrundfahrt mit Hinkel startet um 11 Uhr und dauert zwei Stunden. Die Rundfahrt führt zu den Orten seiner Kindheit -- wie der ersten Hinkel-Backstube. Der Bus macht Station bei wichtigen Weggefährten und bringt die Reisenden bis ins malerische Kaiserswerth. Dort gibt es bei einer Pause eine Stärkung aus dem Hinkel-Sortiment.

Tilly gibt Einblick in seine Wagenbauhalle

Die Tour mit Tilly beginnt um 15 Uhr und ist für drei Stunden angesetzt. Sie führt entlang wichtiger Stationen seines Lebens sowie an Schauplätze, die ihn in der Stadt bewegen. Ein Highlight ist der Halt an der Wagenbauhalle in Bilk, wo die berühmten Wagen des Karnevals entstehen, auf denen der Satiriker die Weltpolitik kommentiert. Aus dem Süden der Stadt geht es in den Norden und zu einem großen Thema im Leben und Wirken Tillys. Anhand einschlägiger Bauwerke rückt Tilly die nationalsozialistische Vergangenheit und ihre Spuren im heutigen Düsseldorf in den Fokus.

Beide Touren starten und enden an der HopOn HopOff-Haltestelle am Burgplatz.

Einnahmen werden an Geflüchtete aus der Ukraine gespendet

Pro Fahrt sind die Plätze begrenzt – und die Tickets erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Der Verkauf startet am Montag, 23. Mai: Dann können Fans maximal zwei Tickets pro Person kaufen. Die Einnahmen spendet Düsseldorf Touristik an Geflüchtete aus der Ukraine.

Die Tickets können ausschließlich online unter www.duesseldorf-tourismus.de gebucht werden.

