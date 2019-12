Kein Sand, saftige Preise und eine „verschandelte Rheinufer-Promenade“ – Die Betreiber des Düsseldorfer Stadtstrandes am Mannesmannufer mussten trotz zufriedener Gäste und brummendem Geschäft immer wieder harsche Kritik einstecken.

Umstrittene „Wohlfühloase“ an der Rheinkniebrücke

„Optisch eine Beleidigung fürs Auge, und dazu wird in den Boden gebohrt und der Rasen nachhaltig zerstört. Es wird immer schlimmer und die wunderbare Rheinufer-Promenade verschandelt“, kritisiert etwa FDP-Bürgermeisterkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Auch Achim Spyra, Pächter des KIT, graut es fast schon vor der Wiederinbetriebnahme der umstrittenen Wohlfühloase im Schatten der Rheinkniebrücke. Grund: „Stadt und Betreiber des Strandes halten sich nicht an ihre Abmachungen“, so der KIT-Betreiber.

Hunderte Fremdbesucher nutzen täglich die Sanitäranlagen im KIT

Konkret geht es um das Geschäft des Geschäftmachens: „Unsere Sanitäranlagen sind durch die Besucher, die vom Stadtstrand kommen, vollkommen überlastet“, sagt Spyra. Während der Sommersaison kämen am Tag 300 bis 400 Fremdbesucher – ein Großteil von besagtem Strand– , die sich auf den Toiletten des KIT erleichterten. „Das stört nicht nur unseren Betrieb, weil ständig Leute rein- und rauslaufen, um unsere Anlagen zu benutzen“, so Spyra. Immer wieder würden durch die starke Benutzung zudem die Toiletten verstopfen. „Da ich mich dann dauernd um die Sanitäranlagen kümmern muss, bleibt mir weniger Zeit für die Planung des kulturellen Programms“, empört sich der Pächter.

Toiletten für Besucher des Strandes vorhanden, aber nicht ausreichend ausgeschildert

Was Spyra aber fast noch mehr auf die Palme bringt: Dass sich scheinbar weder die Stadt, noch die Betreiber des Stadtstrandes nicht an anfängliche Abmachungen hielten. „Die Stadt hat mit zugesichert, dass dem KIT keine negativen Konsequenzen durch den Betrieb direkt vor unserer Haustür drohen.“ Ebenfalls habe er eine Zusicherung der Strand-Betreiber erhalten, sich selbst um ausreichend Sanitäranlagen zu kümmern.“ Tatsächlich habe die Stadt auch Toiletten in der Nähe der Rheinuferpromenade zur Verfügung gestellt – laut Spyra seien diese aber nicht klar ausgeschildert und vom Stadtstrand weiter weg als sein Lokal.

Stattdessen habe die Stadt bei einer Anfrage im Wirtschaftsförderungsausschuss mitgeteilt, alles sei in bester Ordnung: „Bei der Versorgung mit zusätzlichen Sanitäranlagen, der Beseitigung von Abfall auf den Wiesenflächen und der zusätzlichen sozialen Kontrolle wurden Synergieeffekte festgestellt“, hieß es im August von der Verwaltung. Von Synergieeffekten kann beim KIT aber keine Rede sein. Spyra: „Die Verwaltung hat mich nicht mal gefragt, ob es Probleme mit dem Strand gibt.“

Kommt jetzt ein Klohäuschchen vor Laschets Büro?

Deshalb will Spyra ab der kommendem Saison härtere Maßnahmen durchsetzen. „Scheinbar werde ich von der Verwaltung nur registriert, wenn ich das Ordnungsamt einschalte. Kunden des Stadtstrandes werden zudem ab kommenden Saison nicht mehr unser Klo benutzen dürfen“, so der Pächter. Bei den Betreibern des Strandes will man indes auf eine einvernehmliche Lösung setzen: Ein zweites Toilettenhaus soll für den Stadtstrand her, heißt es von der Firma „Küssdenfrosch“, die das Projekt betreibt. Wo dieser Container aufgebaut werde, könne erst mitgeteilt werden, wenn eine Genehmigung von der Stadt erteilt wurde, heißt es.

Doch FDP-Politikerin Strack-Zimmermann weiß scheinbar mehr: Die Betreiber planten, den Container direkt vor das KIT – welches in unmittelbarer Nähe von Ministerpräsident Laschets Büro liegt – zu platzieren. „Das ist ein Unding, welches die Stadt nicht zulassen darf“, so Strack-Zimmermann.