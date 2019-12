Toulouser Allee in Düsseldorf soll länger werden

Die Toulouser Allee soll verlängert werden. Der Stadtrat will in seiner Sitzung morgigen die Verwaltung beauftragen, für das Projekt „Südverlängerung der Toulouser Allee mit Anschluss an die Worringer Straße“ die Planung zu starten und eine Kostenberechnung zu erstellen. Zuvor gab es bereits eine Anhörung in der Bezirksvertretung 1 sowie Vorberatungen im Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) sowie im Haupt- und Finanzausschuss.

Zwei-spurige Durchbindung ist möglich

Bereits 2015 hatte der OVA in einer Sitzung beschlossen, die Planung für die Süderweiterung der Toulouser Allee zwischen Am Wehrhahn und Erkrather Straße einzustellen und die Verwaltung zu beauftragt, die Süderweiterung der Toulouser Allee in Form einer zwei-spurigen Verlängerung mit Anbindung an die Worringer Straße weiter zu verfolgen. Der OVA wurde im November 2015 über das Ergebnis des Prüfauftrages (Vorlage 66/95/2015) informiert. Danach ist die oberirdische zwei-spurige Durchbindung der Toulouser Allee bis zur Worringer Straße grundsätzlich möglich.

Aufgrund der gegebenen Platzverhältnisse seien grundlegende Verbesserungen im Bestand kaum möglich, heißt es in der Vorlage im Stadtrat. Durch den Bau der Südverlängerung der Toulouser Allee würde jedoch der Kreuzungsbereich Am Wehrhahn und insbesondere auch die Schirmerstraße vom Verkehr entlastet, heißt es in der Beschlussvorlage bei der Bedarfslage.

Brachgelände wird bebaut

Parallel wird momentan durch die Düsseldorfer Liegenschaftsgesellschaft mbH & Co. Objekt Worringer Straße KG (Bema) derzeit das angrenzende Brachgelände im Gebiet des Bebauungsplanes „Worringer Straße/Gerresheimer Straße, Baufeld A“ entwickelt. Dort sollen etwa 440 neue Wohnungen entstehen. Eine Verlängerung sei also auch insofern wichtig, um das Verkehrsaufkommen durch das neue Wohngebiet zu bewältigen.

Die Vorlage sieht daher den Neubau einer zwei-streifigen Straße vor, die etwa ab Louis-Pasteur-Platz die Toulouser Allee in Richtung Süden geradlinig verlängert. Die Straße soll zunächst 260 Meter parallel zur Eisenbahnstrecke Düsseldorf-Duisburg weiter Richtung Süden verlaufen und die Straße Am Wehrhahn unterhalb der vorhandenen Straßenbrücke unterqueren.

Damit die gewünschte Entlastung möglichst groß wird, müsse die Verlängerung in Richtung Süden als Hauptrichtung festgelegt und die Anbindung der Schirmerstraße als untergeordnete Zufahrt ausgebildet werden, heißt es weiter.

SPD wünscht Optimierungen an den Radwegen

Die Südverlängerung der Toulouser Allee hat, bis auf den Neubaubereich Worringer Straße, keine Grundstücke, die zu Fuß von der Straße aus erreicht werden müssen. Daher sei eine beidseitige Radwege-/Fußgängerführung nicht erforderlich, so die Vorlage weiter. Zudem sei aufgrund der geringen Fußgängerfrequenz unterhalb der Wehrhahnbrücke ein einseitiger, gemeinsamer Rad- und Gehweg sinnvoll. In Richtung Norden soll die Radverkehrsverbindung über die Parallelfahrbahn der Toulouser Allee in beide Fahrtrichtungen fortgesetzt werden.

SPD-Ratsherr Martin Volkenrath hat jedoch schon Redebedarf hinsichtlich des Radweges angemeldet. „Da wünschen wir uns noch Optimierungen“, so Volkenrath.

Die Baukosten der Straße werden bislang auf rund 2,735 Millionen Euro geschätzt. (KG)