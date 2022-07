Trauer um ehemalige Düsseldorfer Ratsfrau Marit von Ahlefeld

Düsseldorf. Die engagierte Kulturpolitikerin der Grünen ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Von 1984 bis 2014 gehörte sie dem Stadtrat in Düsseldorf an.

Düsseldorf trauert um Marit von Ahlefeld. Die Politikerin ist, wie erst am Wochenende bekannt wurde, bereits am 14. Juli im Alter von 86 Jahren gestorben.

Marit von Ahlefeld mit Parteifreunden am Abend der Kommunalwahl am 30. August 2009 im Rathaus. Foto: Kai KITSCHENBERG

Als die Grünen 1984 zum ersten Mal in den Düsseldorfer Stadtrat eingezogen, war sie dabei. Bis April 2014 war Marit von Ahlefeld als Ratsfrau aktiv in der Düsseldorfer Stadtpolitik. Dabei wollte sie schon fünf Jahre früher ihre Ratskarriere aufhören, ließ sich von den Grünen auf den aussichtslosen Platz 13 aufstellen. Doch bei der Kommunalwahl 2009 schnitten die Grünen so gut ab, dass ihre Liste bis Platz 14 gezogen hat – Marit von Ahlefeld war wieder dabei.

„Es war mir wichtig, heute dabei zu sein“

Im April 2014 dann die endgültig letzte Ratssitzung für die damals 78-Jährige. Sie ist eine der Ur-Mütter der Grünen in Düsseldorf war da seit 30 Jahren unermüdliches Ratsmitglied. Nach einem Schlaganfall noch in einer Reha-Maßnahme, ließ es sich die profilierte Kulturpolitikerin dennoch nicht nehmen, zu ihrer letzten Ratssitzung zu kommen und stundenlang den Diskussionen und Beschlussfassungen zuzuhören. „Es war mir wichtig, heute dabei zu sein“, sagte sie damals der NRZ. Ihr Abschied brachte ein wenig Wehmut in die letzte Ratssitzung vor der Kommunalwahl 2014.

Beteiligt am ersten rot-grünen Bündnis

„Marit stritt mit fast grenzenloser Zuversicht und Optimismus für die grüne Sache“, erinnerten die Grünen an ihre Vorkämpferin. „Ihre Vorstellung von einer besseren Zukunft gab ihr die Kraft für die Auseinandersetzungen mit den damals etablierten Parteien im Düsseldorfer Rathaus. An der ersten rot-grünen Zusammenarbeit ab 1984 war Marit maßgeblich beteiligt und sie konnte die Düsseldorfer Kommunalpolitik mitgestalten.“

Kampf für Frauenausschuss

Unvergessen, so die Grünen, sind ihr Kampf für die Einrichtung des Frauenausschusses und ihr leidenschaftliches Engagement für die Werkstatt (heute Tanzhaus), das Zakk und die freie Kulturszene.

Kultur-Politik in Düsseldorf geprägt

Das NRZ Archivfoto zeigt die Grünen-Ratskandidaten aus dem Jahr 1989. Marit von Ahlefeld ist rechts im Bil. Foto: Knut GarthE

Marit von Ahlefeld, als Marit Pflüger 1935 in Hamburg geboren und dort aufgewachsen, kümmerte sich engagiert um die Kultur in Düsseldorf, war kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Stadtrat. „Wenn jemand in dieser Stadt Kulturpolitik mitgeprägt hat, war das Marit“, sagt ihr Parteifreund und langjähriger Ratsherr Günter Karen-Jungen bei ihrem Ausscheiden aus der Politik. Ihre zweite Leidenschaft galt der Frauenpolitik. Etwas verschmitzt erinnerte sie sich: „Auch die Grünen-Männer waren beleidigt, als wir die 50-Prozent-Quote eingeführt haben...“

„Dein Leben war und wird für uns immer ein Beispiel für Mut, Engagement, Kreativität, Freude, Kultur und Großzügigkeit sein“, heißt es in der Todesanzeige. „Es bleiben unsere Erinnerungen an so viele schöne Momente mit Dir.“

Trauerfeier am 29. Juli auf dem Nordfriedhof

Die Trauerfeier am Sarg wird am Freitag, 29. Juli, in der Kapelle des Nordfriedhofs gehalten. Nach der Einäscherung wird die Urne auf Wunsch von Marit von Ahlefeld im engsten Familienkreis in Hamburg beigesetzt.

Eine Gedenkseite für Marit von Ahlefeld ist eingerichtet unter https://bestattungen-plaetschke.gemeinsam-trauern.net/

