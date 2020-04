Trotz Corona gibt es bisher weniger Sterbefälle in Düsseldorf als im Vorjahr.

Statistik Trotz Corona weniger Tote in Düsseldorf

Düsseldorf. 2020 sind im März in Düsseldorf 496 Menschen gestorben. Das sind deutlich weniger als im März des Vorjahres – und das trotz der Corona-Pandemie.

Die Zahl der verstorbenen Düsseldorfer ist trotz Corona im März deutlich niedriger als im Vorjahr. So sind dieses Jahr im März 496 Menschen gestorben. 2019 waren es im März 589. Im März 2018 gab es 566 Tote und im März 2017 waren sogar 734 Düsseldorfer gestorben. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Statistik von IT NRW hervor. Auch im Januar und Februar 2020 war die Zahl der Gestorbenen niedriger als 2019. Insgesamt starben vergangenes Jahr 6218 Düsseldorfer.

Auch im Regierungsbezirk Düsseldorf sind bisher in 2020 weniger Menschen gestorben als 2019. Waren es im März 2019 gut 5641 Verstorbene, waren es dieses Jahr im März 5609. Auch der Landestrend bildet keine Ausnahme. Mit 18.800 verstorbenen Menschen 2020 liegt die Zahl der Gestorbenen in NRW niedriger als im März 2019 (19.100), so das Statistische Landesamt. Hinweise auf eine durch die Covid-19-Pandemie erhöhte Sterblichkeit sind aus den aktuellen Daten daher nicht abzulesen.

Saisonale Schwankungen bei Sterbezahlen

Generell ist die Zahl der verstorbenen Personen saisonalen Schwankungen unterworfen. Insbesondere während der Grippesaison (jeweils von Dezember bis März) sind die Sterbefallzahlen höher als im Rest des Jahres. Für März 2018 ermittelten die Statistiker mit 24.000 Sterbefällen in NRW, davon 734 in Düsseldorf, beispielsweise den höchsten Monatswert der letzten fünf Jahre.

Im benachbarten Kreis Mettmann mit seinen zehn Städten gab es im März 564 Tote, nach 535 Toten im Vorjahres-März und sogar 752 im März 2018.

Im Rheinkreis Neuss gab es im März 436 Tote, nach 457 im März 2019 und 581 im März 2018.

Die Daten sind teilweise noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen können sich durch Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen. (kg)