TV-Sitzung und Prinzenkürung abgesagt - Ärger in Düsseldorf

Weil Düsseldorf nicht eingebunden war, stößt die Empfehlung der Landesregierung auf Kritik. Die TV-Sitzung und Prinzenkürung fallen aus.

Die Empfehlung der Landesregierung, auf den Saal-Karneval zu verzichten, stößt in Düsseldorf auf heftige Kritik. Vor allem, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. So hat sich am Mittwochabend der Vorstand des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) vehement gegen deren Zustandekommen ausgesprochen. „Es kann nicht angehen, dass wir als einer der größten Regionalverbände in NRW bei einer so schwerwiegenden Entscheidung überhaupt nicht eingebunden werden“, sagte CC-Präsident Michael Laumen. „Wir haben den Eindruck, dass diese Empfehlung ausschließlich im Dialog zwischen der Staatskanzlei und dem Festkomitee Kölner Karneval getroffen wurde. So kann man den Karneval auch ohne Corona-Pandemie beerdigen.

Das CC habe stets vorausschauend auf die aktuelle Corona-Problematik agiert und bereits im August die Anwendung der 2G-Regelung und kürzlich die Verlegung des Rosenmontagszuges auf den 29. Mai entschieden. Was die aktuelle Empfehlung des Landes NRW betrifft, so überlasse man den angeschlossen Vereinen die Entscheidung, ob sie ihre Indoor-Veranstaltungen durchführen oder nicht, ergänzte Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann. Zugleich appelliert das CC aber an alle Vereine, sich für den Sonderfonds Kulturveranstaltungen zu registrieren. „Dies haben wir unseren Vereinen im Rahmen unserer Newsletter bereits mehrfach empfohlen“, erklärte Vizepräsident Stefan Kleinehr.

Fernsehsitzung abgesagt - Ständiger Austausch mit WDR

Außerdem hat das CC in der gestrigen Sondersitzung aufgrund der NRW-Empfehlung die am 6. Januar geplante Prinzenpaar-Kürung mit anschließender Aufzeichnung der Fernsehsitzung abgesagt. „Wir bedauern die Absage außerordentlich“, sagte Präsident Laumen, „denken aber über Alternativen nach und sind in ständigem Austausch mit dem WDR und dem designierten Prinzenpaar, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Auch die Düsseldorfer Vereine sind sauer. „Wir waren komplett überrascht, und wir haben am Dienstag und Mittwoch im Vorstand zusammengesessen, um zu überlegen, wie wir mit der Situation umgehen“, erklärte Andreas Mauska, Präsident der KG Regenbogen, die zu den drei größten Gesellschaften in Düsseldorf zählt. „Es ist nicht gut, dass die Politik keine Entscheidung trifft, sondern diese nach unten delegiert.“ So stand das Komitee Düsseldorfer Karneval unter Druck der Öffentlichkeit, eine Entscheidung gegen den Sitzungskarneval in diesem Jahr zu treffen. „Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Politik keine Empfehlung ausgesprochen sondern eine klare Entscheidung getroffen hätte“, sagte Mauska. Er sagte, dass sich die KG Regenbogen entschieden hat, ihre Ansprüche im Sonderfonds des Landes auf Ersatzleistungen durch den Staat geltend zu machen. „Wir haben uns registriert, aber bis zum 23. Dezember muss alles geregelt sein, damit man überhaupt die Chance hat, dabei berücksichtigt zu werden. „In den Bürokratiewust muss man sich richtig reinwühlen“, so Mauska.

KG Regenbogen: „Vielleicht andere Form von Party“

Die KG Regenbogen hatte gehofft, die „Sitzungsparty“ durchführen zu können, weil diese Veranstaltung für das positive Ergebnis sorgt, mit dem man andere nicht aufwanddeckende Veranstaltungen ausgleichen kann. „Wir werden die Party nicht in der gleichen Form in den Frühling verschieben, sondern planen vielleicht eine andere Form von Party“, erklärte Mauska, der auch darauf hinweist, dass man die Veranstaltung „Tunte Lauf“ am Karnevalssamstag auf jeden Fall ausrichten möchte. In welchem Rahmen das passieren soll ist noch nicht klar, aber die Spendenmöglichkeit für die Aids-Hilfe will man nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen.

Ihre Indoor-Veranstaltungen hat die Prinzengarde Blau-Weiss schon seit längerem abgesagt. „Wir planen für den Frühling eine Open Air-Veranstaltung“, erklärt Hans-Peter Suchand für seine Gesellschaft. „So könnte aus der Brauhaus-Party eine Brauhof-Party werden.“

ADVK : „Gesundheit steht im Vordergrund“

„Schweren Herzens, aber aus Gründen der Vernunft“, hat der Allgemeine Verein der Karnevalsfreunde von 1829 (AVDK) seine größte Veranstaltung, den „Närrischen Dienstag“ im Maritim, abgesagt. Düsseldorfs ältester Karnevalsverein begründet die Absage mit der derzeitigen Situation der Corona-Pandemie. Nach den Worten von AVDK-Präsident Stefan Kleinehr sei die Durchführung einer solchen Veranstaltung mit etwa 1800 Gästen derzeit nicht vorstellbar. „Die Gesundheit unserer Gäste steht auch für uns klar im Vordergrund“, sagte Kleinehr. Nun muss nur noch die Rückabwicklung der Kartenverkäufe organisiert werden.

Die Prinzengarde Rot-Weiss der hatte bereits ihren Ball International vorsorglich aufs Frühjahr verschoben, und auch die Veranstaltung „Jeck em Fuchs“ der Rot-Weißen musste verschoben werden.

Umsatzbringer Karneval

Dass Karneval inzwischen kein Millionen- sondern eher ein Milliarden-Geschäft ist, dürfte allgemein bekannt sein. In Köln allein sind es rund 600 Millionen, die umgesetzt werden, in Düsseldorf dürften es nach den Berechnungen des Institutes der Deutschen Wirtschaft (IW) rund 400 Millionen sein. 2015 waren es noch 100 Millionen Euro weniger.

allein sind es rund 600 Millionen, die umgesetzt werden, in dürften es nach den Berechnungen des Institutes der Deutschen Wirtschaft (IW) rund 400 Millionen sein. 2015 waren es noch 100 Millionen Euro weniger. Die Umsätze verteilen sich auf den Einzelhandel, die Gastronomie, das Hotelgewerbe und den Transportsektor. Zudem trifft es vor allem die (nicht so bekannten) Künstler, die im Karneval ihre Haupteinnahme-Möglichkeit haben. Aber auch die Vereine leiden unter den Absagen, die nicht ganz so freiwillig erfolgt sind und noch ausgesprochen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf