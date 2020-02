Düsseldorf: So wirkt sich der milde Winter auf den Wald aus

Temperaturen oftmals im zweistelligen Bereich, kein Schnee und bisher auch nur zwei bis drei Frostnächte – der Winter in Düsseldorf zeigt sich in diesem Jahr von seiner milden Seite. Doch nicht alle sind mit dieser Entwicklung zufrieden.

So etwa Dankwart von Dörnberg, Forstverwalter des Garather Schlosshofes. Er sieht eine „üble Entwicklung“ im Wald. Die Nadelhölzer seien vom Borkenkäfer stark gezeichnet. „Leider sterben die Schädlinge im Winter durch das milde Wetter dann nicht mehr so gut ab“, so Dankwart von Dörnberg. Pestizide hingegen dürfen nicht eingesetzt werden – was auch richtig so sei, betont der Forstverwalter.

Forstverwalter sieht einige Probleme

Ein weiteres Problem sei laut von Dörnberg, dass das schadhafte Holz nicht aus den Wald hinauskommt. Dabei müsste das Schadholz schnellstmöglich abtransportiert werden. Dort sieht von Dörnberg noch dringenden Handlungsbedarf bei der Politik. Zwar gebe es Förderprogramme über rund fünf Millionen Euro, von Dörnberg kritisiert jedoch die Richtlinien bei manchen. „Da kann man Fördergelder für den Abtransport aus dem Wald zu einem Lastlageplatz beantragen.“ Davon gebe es aber einfach zu wenige.

Anders sieht das der Landesvorsitzende des BUND NRW. „Unserem Wald geht es gut“, so Holger Sticht, der nicht von einem Wald-, sondern von einem Forststerben spricht. „In den Holzplantagen sind oftmals Baumarten, die bei uns eigentlich nicht vorkommen – die sind dann besonders anfällig.“

Beim Nabu NRW in Düsseldorf hofft man zudem darauf, dass durch das feuchte, milde Wetter die Schädlinge von Schimmelpilz befallen werden und so absterben, so Sprecherin Birgit Königs.

Blütezeit verschiebt sich nach vorne

Doch auch auf anderen Pflanzen habe der milde Winter Auswirkungen, sagt Holger Sticht. Die Blütezeit werde immer weiter vorverlagert. So sei etwa die Apfelblüte 15 bis 16 Tage im Schnitt früher dran als noch vor einigen Jahren. Diese frühe Blüte birgt jedoch Gefahren – etwa durch Nachtfrost. „Dadurch werden die Blüten zerstört, die ‘Fortpflanzung’ funktioniert nicht mehr“, so Sticht.

Verlierer sind jedoch auch die Insekten, die auf bestimmte Blüten angewiesen sind. „Sie müssen sich ebenfalls an die neuen Blütezeiten anpassen und das schnell hinbekommen. Denn die Veränderung der Vegetation hat ein schnelles Tempo aufgenommen“, so Sticht weiter. Andererseits kämen durch das milde Wetter mediterrane Arten zu uns, so der Landesvorsitzende weiter.

Temperaturen in der Stadt wärmer als im Umland

Die Temperaturen in Düsseldorf seien zudem etwas wärmer, als im Umland. Auch deshalb seien hier schon blühende Narzissen zu sehen, die Hasel blüht ebenfalls schon und ist teilweise sogar schon verblüht, so Königs weiter. Auch sie sieht da jedoch die Gefahr eines plötzlichen Kälteeinbruchs.

Auch Tiere können noch Probleme bekommen. So finden etwa Igel bereits jetzt etwas zu futtern, dass sei jedoch noch nicht völlig ausreichend, sie zehren daher erst einmal noch von ihren Fettreserven. „Wenn aber wirklich ein Kälteeinbruch kommt, sind die Reserven schon verbraucht und das wäre fatal für die Tiere“, so Königs.

Vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt gab es indes am Dienstag keine Antwort auf die NRZ-Anfrage.