Umbau des Düsseldorfer Schumann-Hauses wird teurer

Eine Gedenktafel mit der Aufschrift "In diesem Haus wohnten Robert u. Clara Schumann vom 1. September 1852 bis 4. März 1854" hängt an der Fassade des Schumann-Hauses. Das historische Schumann-Haus in der Düsseldorfer Altstadt wird in weiten Teilen zu einem Museum ausgebaut. Nun steigen die Kosten