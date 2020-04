Umweltspuren werden in Düsseldorf wieder scharf gestellt

Ab 4. Mai gelten in Düsseldorf wieder die Umweltspuren. Dann läuft der Normalbetrieb der Rheinbahn wieder. Auch das Gratis-Parken in der Innenstadt wird wieder aufgehoben.

Düsseldorf. Auch das Gratis-Parken wird in Düsseldorf ab 4. Mai mit der Aufnahme des Rheinbahn-Normalbetriebes wieder abgeschafft, kündigte OB Geisel an.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel macht der Rheinbahn Druck. Er fordert den Vorstand des Düsseldorfer Verkehrsunternehmens auf, den Infektionsschutz in Bussen, Bahnen und auf den Bahnsteigen „ab sofort und nicht erst mit Inkrafttreten der Maskenpflicht des Landes am 27. April“ sicher zu stellen.

Gratis-Parken wird wieder aufgehoben

Die Aufhebung der Umweltspuren, die wegen der Corona-Krise eingeführt wurde, ebenso wie die Aussetzung der Parkgebühren werden in der Innenstadt zum 4. Mai wieder aufgehoben. „Auch dies wird die Fahrgastzahlen weiter erhöhen“, so Geisel. „Voraussetzung dafür ist aber, dass bis dahin ein sicherer und unter Infektionsschutzgesichtspunkten gefahrloser Betrieb der Rheinbahn gewährleistet ist.“

Rückkehr zum Normalfahrplan

Dies erfordere aber, dass in den Fahrzeugen und auf den Bahnsteigen, Maßnahmen zum Infektionsschutz getroffen werden, so der OB. Dabei wird die für 27. April geplante Rückkehr zum Normalfahrplan hilfreich sein, da durch die damit einhergehende Ausweitung des Angebotes, gerade in den Hauptverkehrszeiten übervolle Fahrzeuge vermieden werden. Geisel: „Unabhängig davon ist es erforderlich, in den Fahrzeugen und auf den Bahnsteigen geeignete Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen.“

Darüber hinaus macht OB Geisel deutlich, dass er erwarte, dass die Rheinbahn Fahrgäste ab sofort mit Aushängen und Durchsagen an den Bahnsteigen und in den Fahrzeugen und gegebenenfalls durch persönliche Ansprache auffordert, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen und darüber hinaus für die Verteilung von Schutzmasken und für ausreichende Desinfektionsmittelspender zu sorgen. Geisel betont in diesem Zusammenhang, dass „in vollen Bussen und Bahnen der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern möglicherweise nicht immer eingehalten werden kann“.