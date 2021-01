Die Polizei sucht in Düsseldorf nach drei unbekannten Männern (Symbolbild).

Kriminalität Unbekannter schlägt Frau in Düsseldorf und droht mit Messer

Düsseldorf. Ein Mann soll eine Frau angegriffen und verletzt haben. Zwei Männer standen Schmiere. Hintergründe der Tat noch völlig unklar.

Aus bislang noch völlig unbekannten Gründen hat am Dienstagmorgen ein unbekannter Mann eine Frau in Düsseldorf-Wersten angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die 48-jährige Frau gegen 7.40 Uhr zu Fuß auf dem Celsiusweg in Richtung Röntgenweg unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann angesprochen und mit einem Messer bedroht worden sei. Zwei weitere Männer sollen offensichtlich zu Beginn des Fußweges Schmiere gestanden haben.

Der Mann soll der Frau ins Gesicht und in den Bauch geschlagen haben und ließ dann von ihr ab, als er sich offenbar durch herannahende Personen gestört fühlte. Anschließend flüchteten die drei Männer zu Fuß in Richtung Röntgenstraße.

Polizei fahndet nach den Männern

Die Männer sollen schwarz gekleidet gewesen sein, außerdem werden sie als klein und schlank beschrieben. Der Haupttäter soll etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Mund-Nasenschutz-Maske mit einem roten Schriftzug an einer Seite und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die den Täter gestört haben könnten oder denen drei männliche Personen in der Umgebung des Tatorts aufgefallen sind. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

