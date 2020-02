Düsseldorf. Bei einem Unfall in Düsseldorf-Derendorf wurde der Fahrer eines Motor-Dreirads schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Unfall beim Abbiegen: Dreiradfahrer in Düsseldorf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Derendorf wurde am Dienstagabend der Fahrer eines motorisierten Dreirads schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat ein 20-jähriger Passatfahrer aus Düsseldorf von der Ulmenstraße in die Tannenstraße abbiegen wollen. Dabei habe er jedoch den 59-Jährigen Düsseldorfer auf dem Motordreirad übersehen, der in Richtung Spichernplatz unterwegs gewesen sei.

Bei dem Unfall sei der Dreiradfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Auch die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß stark beschädigt. (red)