Unfall in Düsseldorf: 13-Jähriger von Auto erfasst

Düsseldorf. Ein 13-Jähriger sei beim Überqueren einer Straße in Düsseldorf angefahren worden. Der Junge wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich ein 13-jähriger Junge am frühen Mittwochabend leicht, als er beim Überqueren einer Kreuzung von einem Auto erfasst wurde, teilt die Düsseldorfer Polizei in einer Meldung mit.

Der 13-Jährige sei mit seinem Tretroller in Begleitung seines Vaters auf der Hubertus-Hermes-Straße unterwegs gewesen. Als die Ampel an der Kreuzung Hubertus-Hermes-Straße/Oberlöricker Straße auf Grün umsprang, wollten Vater und Sohn die Straße in Richtung Löricker Straße überqueren, heißt es in der Polizeimeldung. Der Junge sei mit seinem Tretroller voraus gefahren und plötzlich von dem BMW einer 68-Jährigen, die von der Hubertus-Hermes-Straße nach links auf die Oberlöricker Straße abbiegen wollte, erfasst worden. Der Junge fiel auf die Motorhaube und stürzte zu Boden, teilt die Polizei mit. Dabei habe er sich leicht verletzt. Rettungskräfte haben ihn vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.