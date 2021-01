Unfallschwerpunkt Kö-Graben? Kommission prüft Maßnahmen

Düsseldorf. Drei Autos landen innerhalb von zwei Jahren im Düsseldorfer Kö-Graben. Eine Unfallkommission prüft nun, ob Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind.

Gleich drei Unfälle derselben Art hat es in den vergangenen zwei Jahren am Düsseldorfer Kö-Graben gegeben. Bei zwei der drei Unfälle gaben die Fahrer an, Gas und Bremse verwechselt zu haben, eine Fahrerin sagte, sich an den genauen Unfallhergang nicht mehr erinnern zu können, weil ihr während der Fahrt übel geworden sei. Alle Unfallbeteiligten trugen, wenn überhaupt, nur leichte Verletzungen davon.

Bei allen drei Unfällen wurde das Stahlgitter am Kö-Graben durchbrochen und die Autos landeten im Wasser. „Die Verkehrssicherheit in dem Bereich des Kö-Grabens ist grundsätzlich gegeben. Bei den Unfällen handelt es sich, nach aktuellem Kenntnisstand, um Fehlverhalten der jeweiligen Fahrzeugführer“, erklärt ein Sprecher der Stadt Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion.

Kö-Bogen: Stadt sieht keinen Grund für Sicherungsmaßnahmen

Eine Unfallkommission prüft derzeit, ob Sicherungsmaßnahmen am Kö-Graben erforderlich sind. „Auf Grundlage des Polizeiberichtes wird jeder Unfall zum Anlass genommen, dessen Umstände in der dafür zuständigen Unfallkommission zu beraten. Falls erforderlich werden dann Gegenmaßnahmen erarbeitet“, teilt der Sprecher mit. Vor einer Beantwortung der Frage, ob der Bordstein zur Sicherung nun erhöht werde, sei daher zunächst die Beurteilung der örtlichen Situation durch die Unfallkommission abzuwarten.

Auch Norbert Czerwinski, Vorsitzender des Ordnungs- und Verkehrsausschusses in Düsseldorf, sieht wegen der Unfallursachen keinen Grund, Sicherungsmaßnahmen im Bereich des Kö-Bogens zu verschärfen. „Wenn jemand Bremse und Gas verwechselt ist das schlimm, jedoch sollte man dann über andere Konsequenzen nachdenken“, sagt er und nennt den Führerscheinentzug als mögliche Folge. Er weist außerdem darauf hin: „Ein Schutzzaun würde das Denkmal Kö-Graben beeinträchtigen.“