Ab 1. Juni übernimmt ein neuer Sicherheitsdienstleister die Gepäck- und Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen. Diese Aufgabe wurde vom Bund, dessen Bundespolizei für diese hoheitliche Aufgabe zuständig ist, neu ausgeschrieben. Denn das Essener Unternehmen „Kötter Aviation Security“ hatte den Vertrag vorzeitig gekündigt. Statt Ende Dezember hört Kötter nun am 31. Mai auf.

Flughafen-Experten halten von diesem Termin in der Hauptreisezeit und damit einem hohen Passagier-Aufkommen nicht viel. Auch der Flughafen geht von Problemen aus, wie in einem Aushang deutlich wird. Darin heißt es von der Airport-Tochter „Flughafen Düsseldorf Security GmbH“ (FDSG): „Deshalb erwarten wir in dieser Zeit ein erhöhtes Arbeitsaufkommen und verhängen aus diesem Grund eine Urlaubs- und Freizeitsperre in allen Arbeitsbereichen der FDSG.“

Die Urlaubssperre dauert von 25. Mai bis 8. Juni – also genau in der Übergangszeit vom bisherigen zum neuen Sicherheitsdienstler.

Flughafen kritisiert Zeitpunkt des Wechsels

„Den 1. Juni als Übergabezeitung der Luftsicherheitskontrollen an einen neuen Dienstleister haben wir mehrfach in den vergangenen Wochen als kritisiert“, hieß es auf Nachfrage beim Flughafen. Denn der Juni zähle traditionell zu den reisestärksten Monaten des Jahres, die Messe Drupa und die Sommerferien stünden kurz bevor.

„Vor diesem Hintergrund bereiten auch wir uns aktuell sehr gewissenhaft darauf vor, um dem neuen Unternehmen in seiner Startphase einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten“, sagte ein Flughafen-Sprecher.

Die Urlaubssperre bei der „Düsseldorf Airport Security GmbH“ diene dem Zweck, für etwaige Unterstützungsleistungen (Wannenrückführung, Passagierlenkung, Servicedienstleistungen), um Reisenden einen optimalen Aufenthalt bieten zu können.

Flughafen-Tochter will neuen Dienstleister unterstützen

Dies sei erklärter Anspruch des Flughafens, dem wegen der hoheitlichen Aufgabe bei den Luftsicherheitskontrollen in weiten Teilen die Hände gebunden sind. Aber: „Wir tun hier das, was wir tun können.“ Ob diese Unterstützungsleistungen notwendig werden, könne man aber erst kurz vor Arbeitsaufnahme des neuen Dienstleisters absehen.

Die Flughafen Düsseldorf Airport Security GmbH ist für viele Sicherheitsmaßnahmen auf dem gesamten Flughafengelände zuständig. Dabei kooperiert sie eng mit den ansässigen Behörden, der Landespolizei und der Bundespolizei. Die Fluggastkontrolle gehört nicht zu den Aufgaben der FDSG.