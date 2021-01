Ernährung Veganuary: So lebt es sich vegan in Düsseldorf

Düsseldorf. Aktionsmonat will rein pflanzliche Ernährung in den Fokus stellen. In Düsseldorf gibt es einige Angebote für vegan lebende Menschen.

Wissen Sie was gerade läuft? Richig, Veganuary. Noch nie gehört? Zum Jahreswechsel haben sich weltweit mehr als 400.000 Menschen der Herausforderung gestellt, einen Monat komplett auf tierische Nahrungsmittel zu verzichten und , also kein Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Honig mehr zu sich zu nehmen. Was für manche nach einer kaum schaffbaren Aufgabe klingt, ist für viele andere Lebensrealität. Schätzungen zufolge leben in Deutschland zwischen 1,13 und 2,6 Millionen Menschen vegan. Zwar gibt es für die Landehauptstadt keine verlässliche Zahl, aber auch hier dürfte die Zahl der vegan lebenden Menschen nicht gerade gering sein. Denn Düsseldorf ist für Veganer ein ziemlich gutes Pflaster.

"In Düsseldorf lässt es sich sehr gut vegan leben", sagt Jenny Hallberg. Sie betreibt gemeinsam mit Benedikt Schößler das Weblog "Vegan in Düsseldorf" und gibt dort Tipps, wo sich in der Stadt vegan und lecker essen lässt. Auf einer Stadtkarte haben sie dort viele Anlaufpunkte eingezeichnet, sei es das vegane Vier-Gänge-Menü in Gerresheim, das Kuchen-Angebot in Flingern oder die koreanische Küche in Unterbilk. "Es gibt mittlerweile viele Restaurants und Cafes, die ein veganes Angebot haben", so Hallberg. Und auch für unterwegs gibt es in Düsseldorf längst vegane Alternativen zu Döner, Bratwurst und der Kugel Milcheis im Sommer.

Gastronomie setzt vermehrt auf Vegan

Doch nicht nur die Gastronomie setzt vermehrt auf vegane Kundschaft, auch der Lebensmitteleinzelhandel hat rein pflanzliche Alternativen als Geschäftsfeld entdeckt. In fast allen Supermärkten und Discountern in Düsseldorf finden , in den Prospekten weist das bekannte gelb-grüne Vegan-Zeichen auf entsprechende Angebote hin und auf den Webseiten der Märkte kann in veganen Rezepten gestöbert werden. Gerade jetzt zum Aktionsmonat "Veganuary", dessen Name sich aus dem Begriff "vegan" und dem englischen Wort für "Januar" zusammensetzt, haben zahlreiche Supermarktketten neue rein pflanzliche Produkte angekündigt und sogar eine bekannte Buchhandelskette beteiligt sich mit Angeboten für Kochbücher.

Dass Düsseldorf so ein breites veganes Angebot zu bieten hat, geht laut Jenny Hallberg auch auf die Messe VeggieWorld zurück, die sonst jährlich in Düsseldorf stattfindet. "Die Resonanz durch die Messe ist sehr hoch, wir haben das durch höhere Zugriffszahlen auf unseren Blog bemerkt." Außerdem würden zu Messezeiten viele Restaurants und Imbisse in der Stadt zusätzliche vegane Produkte anbieten, was dafür sorge, dass sich viel mehr Düsseldorfer mit veganer Ernährung auseinandersetzen.

Vegane Gemeinschaft tauscht sich regelmäßig aus

Dazu biete die Messe natürlich auch noch die Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen, sich zu vernetzen und auszutauschen. Doch das ist laut Hallberg auch außerhalb der Messezeiten in der Stadt sehr gut möglich. Auch wenn vieles mittlerweile online in Sozialen Netzwerken läuft, haben gemeinsame Treffen immer noch regen Zulauf. Dabei werden nicht nur Rezepte und Tipps für den nächsten veganen Einkauf ausgetauscht, sonder auch gemeinsam gekocht und gegessen. Natürlich vegan.

