Verdächtige in Düsseldorf nach Drogendeal festgenommen

Zwei Kilogramm Marihuana stellten Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei nach einem Drogendeal in einem Auto sicher. Weitere acht Kilo fanden sich in der Wohnung des Überbringers. Ein weiteres Kilo in der Wohnung des Fahrers.

Eller. Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei beobachteten die Übergabe von zwei Kilo Marihuana in einem Auto. Der Fahrer versuchte zu flüchten.

Nach einem Deal mit rund zwei Kilo Marihuana in einem Auto konnten Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei den Fahrer nach einer kurzen Verfolgung festnehmen und die Drogen sicherstellen. Der Überbringer wurde ebenso festgenommen. In seiner Wohnung fanden sich weitere acht Kilo. Beide werden dem Haftrichter vorgeführt.

Fahrer versuchte zu fliehen

Die Beamten hatten zuvor gegen 18.15 Uhr am Donnerstag beobachtet, wie ein Verdächtiger mit einem Jutebeutel zu einem anderen Mann in einen Pkw an der Ludwigstraße stieg und diesen wenig später wieder ohne die Tasche verließ. Er wurde kurz darauf kontrolliert. Der Autofahrer wurde nach versuchter Flucht festgenommen. Im Auto des 29-Jährigen wurden rund zwei Kilo Marihuana aufgefunden, in seiner Wohnung ein Kilo. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 21-jährigen Überbringers fanden sich weitere acht Kilo Marihuana sowie ein griffbereit platzierter Baseballschläger. Die beiden Deutschen wurden gestern dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

