Verdi: DSW versucht am Flughafen erneut zu tricksen

Düsseldorf Der Ärger um den Sicherheitsdienstleister DSW am Düsseldorfer Airport geht weiter. Es geht um eine Massenentlassung - oder nicht.

Die Gewerkschaft Verdi übt erneut Kritik am Sicherheitsdienstleister DSW (Deutscher Schutz- und Wachdienst GmbH und Co. KG), der am Düsseldorfer Flughafen agiert. Das Tochterunternehmer des Osnabrücker Unternehmens Piepenbrock hatte noch kurz vor Weihnachten 40 krankheitsbedingte Kündigungen ausgesprochen (NRZ berichtete). DSW hätte aber vor Ausspruch der Kündigungen diese bei der Agentur für Arbeit anzeigen müssen, da es sich dabei um eine so genannte Massenentlassung handelt, so die Gewerkschaft. Dies sei aber nicht getan worden.

Nur noch 29 statt 40 Kündigungen

Die Betriebsratsmitglieder hatten - unterstützt von Verdi - DSW unmittelbar nach den ausgesprochenen Kündigungen im Dezember für die rechtswidrige Vorgehensweise gerügt. DSW reagierte nun laut Verdi auf die Rüge. Der Betriebsrat sollte nun erneut zu den Kündigungen angehört werden. „Aber anders als die Geschäftsführung mitgeteilt hatte, wurden dem Betriebsrat nicht alle knapp 40 Kündigungen erneut zur Anhörung vorgelegt, sondern jetzt plötzlich nur noch 29 Kündigungen“, teilt Verdi in einem Schreiben mit. Die Anzahl ist aus Sicht der Gewerkschaft dabei kein Zufall. „DSW bleibt damit 'zufällig' genau um eine Person unter dem gesetzlichen Schwellenwert von 30 Kündigungen, um so keine Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit einreichen zu müssen“, so die Gewerkschaft.

Für die Gewerkschaf Verdi sei es indes „sehr erschreckend“, wie dieser Arbeitgeber am Flughafen handele. Der Betriebsrat hat nun erst einmal diesen „neuen“ Kündigungen erneut widersprochen.