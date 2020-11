Der Düsseldorfer Verdi-Bezirk unterstützt die Klage des NRW-Landesbezirks der Gewerkschaft gegen die weitere verkaufsoffene Sonntage. Bereits am Donnerstag hat Verdi-NRW die Klage gegen die in der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW genehmigten verkaufsoffenen Sonntage vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW in Münster eingereicht. Verdi reagiere damit darauf, dass die Landesregierung trotz der Appelle der Gewerkschaft auch in der neuesten Coronaschutzverordnung vom 30. Oktober an fünf verkaufsoffenen Sonntagen innerhalb von sechs Wochen an den Adventssonntagen und am 3. Januar 2021 festhält, teilt die Gewerkschaft mit.

Alleingang in NRW

„Es macht mich sehr betroffen, dass die Landesregierung nicht lernt“, sagt die Düsseldorfer Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer. „Die vielfältigen Versuche, mehr verkaufsoffene Sonntage einzuführen, sind mehrfach gescheitert. Kein anderes Bundesland geht diesen Weg, nur NRW“, kritisiert Peifer. „In den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die gerade im Bundestag diskutiert werden, steht davon auch nichts. Die NRW-Landesregierung nimmt den arbeitsfreien Sonntag nun wieder unter Beschuss.“

Bereits der dritte Versuch des Landesregierung

Bereits in den vergangenen Monaten habe die Gewerkschaft in zahlreichen Fällen erfolgreich gegen geplante verkaufsoffene Sonntage geklagt, nachdem diese ohne die verfassungsmäßig vorgeschriebenen prägenden Anlassveranstaltungen, wie Volksfeste oder Jahrmärkte durchgeführt werden sollten, teilt Verdi-NRW mit. Und Peifer ergänzt: „Zuerst wollte man es zulassen, wenn Kommerz und nicht Festliches im Mittelpunkt steht. Das wurde im Juli vom OVG abgewiesen“, berichtet die Düsseldorfer Verdi-Chefin. „Noch bevor das Urteil feststand, wollte man es den Verkäufern überlassen, ob sie an den Sonntagen öffnen möchten oder nicht. Auch dieser zweite Versuch ist vor dem OVG gescheitert. Nun kommt der dritte Versuch“, so Peifer weiter.

Beschäftigte brauchen freien Sonntag

Es sei durchsichtig, dass es lediglich um betriebswirtschaftliches Kalkül und nicht im Infektionsschutz gehe, kritisiert die Geschäftsführerin. Auch wenn die Landesregierung die Entscheidung, ob man an den Sonntagen verkaufen will den Händlern überlässt, müssen diese öffnen, „wenn sie ihre Kunden nicht an die Konkurrenz verlieren wollen“, meint Peifer. „Die vielfach beklatschten Beschäftigten haben dann sieben Arbeitstage und sind einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Sie brauchen ihren freien Sonntag“, betont sie. „Die Sonntagsruhe ist im Grundgesetz verankert, dafür haben Arbeitnehmer lange gekämpft.“

Das Vorhaben der Landesregierung sei weder rechtssicher, noch sinnvoll, bemängelt die Düsseldorfer Verdi-Chefin weiter. „Unser Eilantrag ist nötig, um eine Grenze zuziehen. Im Interesse der Beschäftigten und der inhabergeführten Geschäfte. Wir sind nicht einfach gegen irgendetwas, sondern haben das durchdacht“, sagt Stephanie Peifer. Sie fürchtet einen Domino-Effekt. „Je mehr Sonntagsöffnungen es gibt, desto mehr weitere Bereiche, wie die Post, werden angegangen.“