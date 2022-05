Verfolgungsjagd: Täter rast mit Tempo 100 durch Düsseldorf

Düsseldorf. Nach einem Handyverstoß flüchtete 37-Jähriger mit seinem Volvo quer durch Düsseldorf. Mehrere Polizei-Fahrzeuge nahmen die Verfolgung auf.

Wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird seit Mittwochabend in Düsseldorf gegen einen 37-Jährigen ermittelt. Er hatte sich nach einem Handyverstoß der Polizeikontrolle entzogen und war in halsbrecherischer Weise durch die Innenstadt gerast.

Er sagte „Sorry“ und raste los

Um 19.10 Uhr beobachtete eine Funkstreife den Handyverstoß des Mannes in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofes auf der Karlstraße. Mit den Worten „Sorry“ wollte der Fahrer den Verstoß abtun. Doch die Polizisten gaben ihm zu verstehen, dass er stoppen solle. „Plötzlich beschleunigte der Mann seinen Volvo, ein Mietfahrzeug, und raste über Oststraße, Klosterstraße, Charlottenstraße und Karlstraße“, so ein Polizei-Sprecher. Dabei fuhr er über mehrere rote Ampeln und war teilweise mit Tempo 100 unterwegs.

Täter geschnappt und überwältigt

Mehrere Streifenwagen beteiligten sich an der Fahndung in der Düsseldorfer City. Schließlich gab der Fahrer seinen Volvo am Worringer Platz auf und wollte zu Fuß flüchten. „Er wurde jedoch überwältigt und am Boden fixiert“, so die Polizei. Der 37-Jährige, der keinerlei Ausweisdokumente dabei hatte, wurde ins Polizeigewahrsam genommen. Wie sich herausstellte, liegt gegen ihn ein Vollstreckungsauftrag über mehrere zehntausend Euro der Staatsanwaltschaft Hildesheim vor.

