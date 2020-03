Gericht Vergewaltigung im Hofgarten: Prozess beginnt in Düsseldorf

Düsseldorf. Jugendliche sollen im Düsseldorfer Hofgarten eine 51-Jährige aus Wuppertal vergewaltigt und ausgeraubt haben. Nun startet der Prozess.

Nach der Vergewaltigung einer Wuppertalerin im Düsseldorfer Hofgarten müssen sich die mutmaßlichen Täter vom Dienstag an vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen vier Jugendliche findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Damals 14-Jährige lockte Opfer wohl in Düsseldorfer Hofgarten

Die Angeklagten sind 15 bis 18 Jahre alt. Einem Angeklagten wird nur Beihilfe vorgeworfen. Von zwei der Verdächtigen waren nach der Tat DNA-Spuren sichergestellt worden. Das Opfer hatte im vergangenen Juni nachts wegen Unwohlsein eine Altstadt-Disco verlassen, als es vermutlich von einem damals 14-jährigen Mädchen angesprochen worden war.

Diese habe der Frau ihre Hilfe angeboten und sie als Lockvogel in den nahen Hofgarten geführt. Dort soll die Frau vergewaltigt und ausgeraubt worden sein. Das Opfer hatte nach der Tat in einem Hotel am Rande des Parks Hilfe gefunden. (dpa)