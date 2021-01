Verkehr in Düsseldorf: Rheinbahn ändert Haltestellen

Düsseldorf Wegen Bauarbeiten und einer Straßensperrung ändert das Verkehrsunternehmen den Betrieb an Bushaltestellen in Derendorf und Haan.

Wie die Rheinbahn meldet, werden in den kommenden Monaten einige Haltestellen in Düsseldorf ausfallen oder verlegt werden müssen. Grund dafür sind zum einen Bauarbeiten in Derendorf und eine Straßensperrung in Haan.

Die folgenden Linien sind von den Arbeiten betroffen.

Umleitungen für die Linien O1 und 792

Wegen Bauarbeiten wird die Schillerstraße in Haan gesperrt – ab Montag, 11. Januar, 7 Uhr, für etwa acht Monate. Davon betroffen sind die Buslinien O1 und 792. In Richtung Hülsberger Busch und Solingen Hauptbahnhof fahren die Busse ab der Haltestelle „Windhövel“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Düppelstraße“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Feldstraße“ nutzen.

In Richtung Sinterstraße und Robert-Koch-Straße fahren die Busse ab der Haltestelle „Feldstraße“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Düppelstraße“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Feldstraße“ nutzen. Die Haltestelle „Windhövel“ wird vom Steig 3 an den Steig 1 verlegt.

Aushänge an der betroffenen Haltestelle und Durchsagen in den Bussen informieren die Kunden über die Änderungen. Durch die Umleitungen kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

Haltestelle „Heinrich-Erhardt-Straße“ wird verlegt

Wegen Bauarbeiten wird die Haltestelle „Heinrich-Erhardt-Straße“ der Buslinie 834 in Derendorf in Richtung Hauptbahnhof verlegt – ab Montag, 11. Januar, 7 Uhr, für etwa drei Monate. Die Haltestelle wird etwa 100 Meter nach hinten verlegt, auf die Rather Straße in Höhe der Hausnummer 110a.