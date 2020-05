Verletzter bei Streit am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf. Bei einem Streit am Düsseldorfer Hauptbahnhof wird Freitagabend eine Person durch einen Messerstich verletzt. Fünf Personen waren beteiligt.

Ein Mann wurde am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung am Düsseldorfer Hauptbahnhof leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt fünf Personen auf dem Konrad-Adenauer-Platz untereinander in Streit geraten – gegen 18.59 Uhr wurde der Notruf verständigt. Sofort wurden Beamte und Teile einer Hundertschaft der Landespolizei in Bewegung gesetzt, diese mussten aber nicht mehr eingreifen.

Personen stehen im Verdacht, mit Drogen zu handeln

Der durch einen Messerstich verletzte Mann konnte nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Nach der Aufnahme der Personalien wurden die fünf Personen, die laut Polizei im Verdacht stehen, mit Drogen zu handeln, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt jedoch wegen gefährlicher Körperverletzung.