Viel zu tun für Düsseldorfer Einsatzkräfte über Feiertage

Die Düsseldorfer Polizei musste am 1. Weihnachtstag erneut 300 Einsatzkräfte zur „Impfgegner-Demo“ in der City abstellen.

Düsseldorf. Polizei musste zur Impfgegner-Demo und zu einem Einsatz nach einem Konzert im Süden. Dort wollten 50 Personen die Halle nicht verlassen.

Stille Nacht, heilige Nacht? Auch in diesem Jahr stand das Weihnachtsfest im Zeichen von Corona. Für die Einsatzkräfte der Polizei aber dennoch einiges zu tun. Trotz der noch andauernden Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen, mussten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem Einbrüche aufnehmen, Streitigkeiten schlichten und Anzeigen fertigen. Auch wurden sie zu Verkehrsunfällen im Stadtgebiet und auf den Autobahnen gerufen.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten bewältigten 515 Einsätze (2020: 448) an den Feiertagen im Stadtgebiet Düsseldorf. 88 mal (2020: 104) schritten sie am Heiligen Abend ein. Die Zahl der Einsätze am 1. Weihnachtstag war mit 332 höher als im vergangenen Jahr (2020: 278). Bis gestern Morgen 8 Uhr registrierte die Einsatzleitstelle der Polizei dann noch einmal 95 Einsätze (2020: 66).

32 mal musste die Polizei Streit schlichten

Die Zahlen im Einzelnen:In 32 Fällen (2020: 28) mussten die Polizisten bei Streitigkeiten schlichtend eingreifen. Insgesamt wurden die Beamten zu drei Schlägereien gerufen (2020:0) und nahmen 14 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf (2020: 3).

So musste die Polizei etwa in der Nacht zu Samstag kurz nach Mitternacht zu einer Schlägerei unter mehreren Personen vor der Eventhalle an der Bayreuther Straße in Benrath ausrücken. Vor Ort trafen die Polizisten auf mehr als 50 Personen, die zuvor ein bereits beendetes Konzert besucht hatten und nun die Halle nicht verlassen wollten. Aufgrund der aggressiven Stimmung vor Ort waren mehrere Streifenteams und Beamtinnen und Beamte der Einsatzhundertschaft erforderlich, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Durch konsequentes Einschreiten hatten nach etwa einer Stunde alle Personen die Eventhalle verlassen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

Bei einer erneuten Demo von Impfgegnern am Samstag mit rund 1000 Demonstranten waren zudem noch einmal 300 Polizisten in der City im Einsatz. Die Kundgebung verlief ruhig, heißt es von der Polizei.

Bei anderen Einsätzen lautete 16 mal (2020: 9) das Einsatzstichwort „Randalierer“. Sieben Männer (2020: 9) mussten in Gewahrsam genommen werden. Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalwache wurden bislang zu 19 (2020: 10) Einbrüchen gerufen.

Zum Vergleich: Die Leitstelle bearbeitet an einem „normalen Arbeitstag“ etwa 700 Einsätze.

Auf den Düsseldorfer Straßen kam es, genau wie im letzten Jahr, zu zwei Unfällen, bei denen Menschen verletzt wurden. Bis gestern Morgen nahmen die Polizisten insgesamt 57 (2020: 23) Verkehrsunfälle auf.

Auf den Autobahnen rund um Düsseldorf rückten die Beamten zu 213(2020: 127) Einsätzen aus. Sie mussten 57 (2020: 19) Unfälle aufnehmen, bei denen zwei Menschen (2020: 2) verletzt wurden.

381 Rettungseinsätze der Feuerwehr

Die Feuerwehr hatte von Heiligabend, 7 Uhr, bis zum 2. Weihnachtstag 12 Uhr, ebenfalls alle Hände voll zu tun. So gab es insgesamt zwölf Feuermeldungen. Dazu zählten etwa brennender Müll und angebranntes Essen, so ein Sprecher. Weihnachtsbäume und Adventskränze brannten bis zum Sonntagmittag nicht. Die Feuerwehr wurde zudem zu 33 technischen Hilfeleistungen gerufen. 381 Rettungseinsätze wurden absolviert, davon 96 mit einem Notarzt. Zudem gab es 257 Krankentransporte. „Insgesamt bewegen wir uns auf einem Niveau wie im letzten Jahr“, so der Feuerwehrsprecher.

Der städtische Ordnungsdienst vermeldet indes über die Weihnachtstage Stand gestern Nachmittag „keine besonderen Vorkommnisse“, so ein Stadtsprecher.

