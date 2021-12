Vier Verletzte bei Unfall in Düsseldorf

Die Ermittlungen der Düsseldorfer Polizei (Symbolbild) nach einem Unfall mit vier Schwerverletzten dauern noch an. Eine junge Fahrerin war beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten.

Düsseldorf. Die 19-jährige Fahrerin geriet auch noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Wagen zusammen.

Vier Menschen mussten nach einem Verkehrsunfall gestern Abend in Hamm mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Eine 19-jährige Autofahrerin war in den Gegenverkehr abgebogen.

Alle vier Beteiligten tragen schwere Verletzungen davon

Nach aktuellem Stand war die 19-jährige Grevenbroicherin aus Neuss kommend auf dem Südring in Richtung Düsseldorf unterwegs. Sie wollte nach links in die Völklinger Straße abbiegen, bog dabei auch bisher ungeklärter Ursache aber zu früh ab und fuhr in den Gegenverkehr der Völklinger Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 32-Jährigen aus Linnich, die von der Völklinger Straße auf den Südring in Richtung Neuss abbog. Dabei erlitten die beiden Fahrerinnen sowie zwei 72 und 87 Jahre alte Beifahrer der 32-Jährigen schwere Verletzungen, die in Kliniken behandelt werden müssen. Beide Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen der Polizei Düsseldorf zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf