Waldbrand Düsseldorf: Garather Forst brennt für fünf Stunden

Waldbrand in Düsseldorf: Die Feuerwehr musste unter großem Aufwand einen Bodenbrand im Garather Forst löschen.

Düsseldorf. In Düsseldorf-Garath ist am Sonntag ein großflächiges Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten stellten sich für die Feuerwehr als kompliziert dar.

Im Garather Forst brach am frühen Sonntagabend ein Bodenfeuer auf einer Fläche von 1.300 m² aus. Die Feuerwehr Düsseldorf konnte dieses unter komplizierten Bedingungen nach etwa fünf Stunden löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Weil sie etwa 1000 Meter tief im Wald lag, stellte sich zunächst die Suche nach der Brandstelle als schwierig dar. An dieser loderten die Flammen mitunter bis zu drei Meter in die Höhe, wie die Feuerwehr Düsseldorf am Montag mitteilt. Wegen des hohen Bedarfs nach Löschwasser mussten die Einsatzkräfte eine Schlauchleitung mit einer Länge von einem Kilometer durch den Wald verlegen.

Waldbrand in Düsseldorf: Polizei ermittelt wegen Brand im Garather Forst

Mit Spezialgeräten und Wärmebildkameras zur Überwachung der Temperatur des konnten sie den Brand schließlich löschen. Temperaturen von bis zu 27°C hätten die die Löscharbeiten zusätzlich erschwert, so die Feuerwehr.

Kurz vor 20 Uhr war das Feuer auf einer Fläche von circa 1.300 m² gelöscht. Die letzten Glutnester im Unterholz konnten die 37 Einsatzkräfte dann um 21.50 Uhr endgültig beseitigen. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

