Was die Beatles nicht hinbekommen haben

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Indie-Band Subterfuge präsentiert am Freitag im Kulturzentrum Zakk ihr erstes Album nach 16 Jahren. Es ist großartig geworden.

1991. Das Jahr, in dem Helmut Kohl Bundeskanzler wurde. Das kann man jetzt so finden oder so. Schön an 1991 war auf jeden Fall, dass eine ganz besondere Bandgeschichte in Düsseldorf ihren Anfang nahm: die von Subterfuge. Diese Band gibt es immer noch. Oder wieder. Am Freitagabend, 4. März, präsentieren Subterfuge ihr neues Werk „Dots“ im Zakk. Es ist das erste Album nach 16 Jahren Pause.

Wunderbares Gefühl der Wiedervereinigung

„Nach tausenden gelebten Geschichten und einem gemeinsamen Erwachsenwerden – miteinander, nebeneinander und füreinander“, so schreibt es die Band in ihrem Pressetext, kommt jetzt die neue Platte. „Sie ist biografisch, sie erzählt die Bandgeschichte, aber auch die persönlichen Geschichten“, sagt Gitarrist und Sänger Lars Schmidt. Deshalb auch „Dots“ (deutsch „Punkte“): Man habe auf dem Album die einzelnen Stationen im Leben musikalisch miteinander verknüpft. „Wir sind alle so froh, dass die Band wieder aktiv ist“, so Schmidt, der – wie alle anderen Bandmitglieder auch – eigene Projekte in den vergangenen Jahren verfolgte. Aber Subterfuge ist eine eigene Geschichte. „Es ist ein wunderbares Gefühl, wieder mit seinen Freunden in dieser Intensität Musik zu machen.“

Indie, Pop und Psychedelia

Die 16 Jahre Wartezeit aufs neue Album haben sich gelohnt. Auch wenn es abgedroschen klingen mag: Subterfuge sind musikalisch gereift. „Dots“ umhüllt den Hörer mit einem warmen Sound, der manchmal Band-typisch Indie-poppig („Stephanie Said“, „Why do I always fail to win“) daher kommt, aber oft auch psychedelisch-vertrackt. Ein Song wie „There is a Light“ könnte von den Beatles sein, ohne Quatsch. Aber die Beatles haben den nicht hingekriegt. Subterfuge schon. Chapeau. Modernes Hippietum aus Düsseldorf.

Das ist nicht LA, sondern Düsseldorf-Mitte. Subterfuge mit (v.l.) Lorenz Naumann, Tom Blankenberg, Kai Blankenberg, Lars Schmidt und Tommy Baumhoff präsentieren im Zakk ihr neues Album. Foto: ANIKA POTZLER

Die 1991 gegründete Band um Schmidt, Thomas Baumhoff (beide Gitarre, Gesang), Lorenz Naumann (Gitarre, Bass) den Brüdern Tom und Kai Blankenberg (Keyboards, Bass) sowie Daniel Kling an den Drums veröffentlichten zwischen 1993 und 2005 vier Studioalben. „I Do Birds“ flog sogar bis nach Japan, und „Silly Girl“ lief ausdauernd auf Rotation bei VIVA 2. Bis 2007 spielten Subterfuge 250 Konzerte, eigene Headliner-Touren, Supports und etliche Festivals (Bizarre Festival, Immergut etc.).

Deutschland-Tour bis nach Berlin

Zum zehnjährigen Plattenjubiläum in 2003 erschien „Fabulous Friends“, eine Compilation, auf der 28 befreundete Bands (Slut, Miles, Readymade, Virginia Jetzt!, Nova International, Pale, Liquido, Paula) jeweils einen Song des Band-Debüts „Fabulous“ coverten. In 2005 wurde das letzte Subterfuge-Album, „The Legendary Eifel Tapes“, produziert, bevor die Band sich in eine Ruhezeit zurückzog. Es herrschte Funkstille.

Und jetzt – so viele Jahre später – das volle Programm! Nach der Plattenpräsentation am Freitag im Zakk geht die Band auf Deutschland-Tour. Ein paar Gigs mussten wegen Corona noch einmal verschoben werden. Doch die Gastspiele in Hersbruck (8. März), Stuttgart (9. März), Berlin (11./12. März), Wuppertal (13. März) und Grevenbroich (19. März) finden statt.

Gute Reise, guys!

Info:

Subterfuge spielen am 4. März um 20 Uhr im Zakk. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets für das Konzert kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Karten unter www.zakk.de.

Am Samstag (18 Uhr) spielt die Band ein kleines Release-Konzert bei A&O-Medien, dem Plattenladen in den Schadow-Arkaden.

Subterfuge auf Facebook, Instagram und allen Streaming-Diensten. Mehr Infos: www.less-recordes.de

