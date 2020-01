Was es mit den Mohnkapseln auf dem Nordfriedhof auf sich hat

Blumen an einem Grab sind nichts Ungewöhnliches, wenn sie auch meist in frischer und nicht in steinerner Form vorzufinden sind. Welche Blumen die letzte Ruhestätte zieren, ist ganz unterschiedlich, oft sind es die Lieblingsblumen des Verstorbenen. Manchmal finden sich auf Gräbern auch Mohnblumen– und sie haben eine ganz besondere Geschichte:

Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) blühten rote Mohnblumen auf den Grabhügeln in Flandern, unter denen britische Gefallene bestattet waren. Daraufhin schrieb der kanadische Offizier John McCrae 1915 ein Gedicht für seinen besten Freund Alexis Helmer, in dem er diese Blütenpracht unter den Kreuzen beschreibt. In Flandern’s Fields heißt das Gedicht, das von den blutgetränkten Schlachtfeldern erzählt.

Anlässlich des 100. Jahrestages des Kriegsendes trugen zahlreiche Engländer rote Mohnblumen als Broschen oder Anstecknadeln – siegelten nun in England auch als Symbol für den Frieden. Weil die roten Mohnblumen die ersten Lebenszeichen waren, die sich wieder auf den Schlachtfeldern zeigten, stehen sie auch für wiedererwachendes Leben. Auf dem Grab auf dem Millionenhügel des Nordfriedhofs haben sie aber eine umgekehrte Bedeutung – und es sind auch keine zarten Mohnblüten, sondern steinerne Mohnkapseln.

Christliche Symbolik

Stefan Süß, der Leiter des Nordfriedhofs, kennt sich gut mit der christlichen Symbolik aus, er sagt: „Mohnkapseln sind ein Symbol für den ewigen Schlaf.“ Ohnehin sei dieses Grab voller Symbolik. Süß macht auch auf den Schmetterling aufmerksam, der unterhalb der Schlangen dargestellt ist. „Er ist ein Zeichen für die vollkommene Metamorphose vom Ei über die Raupe zum Schmetterling.“ Die Abbildung solle klarmachen, „dass der Mensch in dieser Welt nicht nur Mensch ist, sondern sich immer verändert“. In Knaurs Lexikon der Symbole ist dazu zu lesen: „Das Wunder der ineinander übergehenden Erscheinungszustände, dieses Wunder der Verwandlung von träger Raupe, dumpfer Larve, in den zartschönen Schmetterling hat den Menschen tief angerührt, ist ihm zum Gleichnis eigener seelischer Wandlung geworden, hat ihm die Hoffnung geschenkt, einst aus der Erdverhaftetheit ins Licht ewiger Lüfte zu steigen‘ (E. Aeppli). Aus diesem Grund wird der Schmetterling auch auf alten Grabsteinen dargestellt.“

Ein besonders spannendes Symbol ist für Stefan Süß auch das der nach unten gerichteten Fackel. Er erklärt: „Eine Fackel, die nach untengerichtet ist, kann nicht brennen und erlischt. Sie ist ein Zeichen für das Erlöschen des Lebenslichtes.“

Bekannte Düsseldorfer Familie

Wenn dieses Symbol auch nicht auf dem Grab zu finden ist, so kannte sich der Mensch, der hier bestattet ist – oder vielmehr der Bildhauer, der den Grabschmuck geschaffen hat –, doch gut mit der Symbolik aus. „Das war die Familie Zapp, ein bekannter Düsseldorfer Name“, sagt Süß. „Die Familie war in der Stahlproduktion tätig.“ Ihre Geschichte reicht bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zurück, als Hermann Zapp in Ründeroth begann, Stahl herzustellen. Über fünf Generationen traten die Zapps in die Fußstapfen des Firmengründers,1869 geriet das Unternehmen allerdings in Schwierigkeiten und musste verkauft werden.

Doch schon zwei Jahre später, 1871, im Jahr der Deutschen Reichsgründung, lebte es wieder auf: Robert Zapp (1837-1917) gründete in Düsseldorf die Stahlhandelsgesellschaft Zapp, die später weltweit tätig war und sich dabei auf Spezialstählekonzentrierte. Dadurch ist Robert Zapp viel in der Welt herumgekommen. Seine letzte Ruhestätte fand er aber in jener Stadt, die zum Stammsitz seiner Familie wurde: Düsseldorf.

Und so geht’s zu unserer Grabsymbolik: Sie befindet sich am Grab der Familie Zapp auf dem so genannten Millionenhügel des Düsseldorfer Nordfriedhofs, Feld 62, Am Nordfriedhof 1.