Was gibt es 2020 in Düsseldorf zu erleben?

Gute Vorsätze für das neue Jahr hat fast jeder Mensch, und bei nicht wenigen geht es darum, sich mehr zu bewegen, mehr Kultur zu erleben und generell das eigene Leben aktiver zu gestalten. Die Stadt Düsseldorf bietet ein breites Spektrum an Events und Freizeitaktivitäten für alle Altersgruppen und Interessenlagen. Hier sind zwölf Empfehlungen, eine für jeden Monat des kommenden Jahres.

Januar: Eine der populärsten Ausstellungen der Düsseldorfer Messe lockt jedes Jahr mit knapp 2000 Ausstellern über 240.000 Besucher an. 2020 findet die Bootvom 18. bis zum 26. Januar statt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Angebote rund um den Wassersport und genug zu sehen und auszuprobieren, so dass sich ein Besuch auch für alle lohnt, die nicht mit dem Gedanken spielen, sich eine Yacht zu kaufen. So gibt es die Möglichkeit, vor Ort das Gerätetauchen und Kanufahren auszuprobieren. Zahlreiche Vorträge entführen außerdem an exotische Orte und geben vielleicht Inspiration für den nächsten Urlaub am Meer.







Februar: Leichtathletik Meeting – Am 4. Februar kommen internationale Sportstars nach Düsseldorf. In der Leichtathletik-Halle an der Merkur-Spiel-Arena treffen sich unter anderem die Weltspitzensportler in den Disziplinen Speerwurf, Stabhochsprung, diverser Sprint- und Dauerlauf-Disziplinen und anderer Sportarten. Die Veranstaltung wird auch live auf Eurosport übertragen und zählt zu den hochkarätigsten Hallen-Events der internationalen Leichathletik. Weitere Informationen gibt es online unter www.meeting.psdrr.de.







März: Die ProWein vom 15. bis zum 17. März gehört zu den renommiertesten Fachmessen rund um den Wein. Parallel dazu finden auch in der Stadt zahlreiche kulturelle und kulinarische Events statt. Seit 2007 wollen Messe Düsseldorf und Destination Düsseldorf auf diese Weise allen Weinliebhabern nach Messeschluss ein attraktives Angebot bieten. Die Veranstaltungen beginnen bewusst nach Messeschluss um 18 Uhr, damit auch die Aktiven eingebunden werden können. Alle Termine gibt es ab Februar unter www.prowein-goes-city.de.







April: Eine besondere Nacht für alle Freunde der Kultur bietet die jährliche Nacht der Museen, die 2020 am 4. April stattfindet. In Düsseldorf machen bei dem bundesweit stattfindenden Aktionstag mehr als 20 Häuser mit und öffnen nachts ihre Türen für Besucher, häufig werden auch spezielle Aktionen vorbereitet. Das Angebot reicht von Gemälden und Installationen im Kunstpalast bis zu den Haien und Krokodilen im neu gestalteten Aquazoo. Alle Informationen und Neuigkeiten über die teilnehmenden Museen gibt es im Internet unter www.nacht-der-museen.de.







Mai: Japan-Tag – Alljährlich wird das Düsseldorfer Rheinufer für einen Tag zu einer einzigen, grellbunten Ode an die japanische Kultur und Populärkultur. 600.000 Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet, japanische Vereine und Einrichtungen bereiten zahlreiche Informations- und Aktionsstände vor. Ein Hingucker sind jedes Mal die fantasievoll kostümierten Menschen, die sich als Figuren aus japanischen Mangas oder Fernsehsendungen verkleidet haben und gern für Fotos posieren. Höhepunkt und Abschluss des Japan-Tages wird auch 2020 das traditionelle Feuerwerk sein, für das extra Pyrotechniker aus Japan an den Rhein kommen.







Juni: Die Toten Hosen – Ihr Unplugged-Auftritt in der Tonhalle war ein Erfolg, nun gehen Campino und Co. mit ihrem Akustik-Programm auf Tour. „Alles ohne Strom“ gibt es dann am 19. und 20. Juni im ISS-Dome. Konzerte der Punk-Rocker aus Düsseldorf sind immer ein Erlebnis, und wenn sie vor heimischem Publikum auftreten, ergeben sich besondere musikalische Momente – obwohl die Band diesmal auf ihren harten Gitarren-Sound verzichtet und etwas ruhigere Töne anschlägt. Wer noch an Karten kommt, sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen.



Der Preis der Diana ist nicht nur ein Pferderennen, sondern ein gesellschaftliches Event und Schaulaufen der Düsseldorfer Prominenz. Foto: Olaf Döring





Juli: Einmal im Jahr trägt Düsseldorf Blau, Weiß und Rot. Das Frankreich-Fest feiert 2020 sein 20-jähriges Bestehen. Das „grande fête française“ läuft diesmal zwischen dem 3. und dem 5. Juli in der Düsseldorfer Altstadt. Wie immer wird es zahlreiche Angebote rund um die französische Kultur, Küche und Lebensart geben. Außerdem findet die traditionelle Oldtimerrallye Tour de Düsseldorf statt. Das Frankreichfest wird von der Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf organisiert und zieht jährlich etwa 100.000 Besucher an.







August: Preis der Diana – Das Galopprennen auf der Bahn am Grafenberger Wald findet am 4. August 2020 zum 162. Mal statt. Der Preis der Diana, auch German Oaks genannt, gehört zu den prestigereichsten und bestdotierten Pferderennen Deutschlands – 500.000 Euro warten auf den Gewinner. Doch der Renntag ist mehr als ein Treffen für Freunde des Pferdesports. Rund um die Galoppbahn wird mit Unterstützung des langjährigen Sponsors Henkel ein großes Familienfest organisiert. Für Kinder gibt es Basteln, Ponyreiten und Hüpfburgen, für die Erwachsenen einen künstlichen Strand mit Blick auf die Rennbahn sowie Live-Musik. Höhepunkt des Rahmenprogramms wird der Hut-Wettbewerb, bei dem eine Jury die verrücktesten und ausgefallensten Kopfbedeckungen prämiert. Tickets zum großen Renntag gibt es an der Tageskasse.







September: Zwischen dem 9. und dem 28. Dezember dreht sich in Düsseldorf alles um die Kunst. In den Museen und Galerien, aber auch auf den Straßen der Stadt werden Kunstschaffende aus aller Welt ihre Arbeit präsentieren. Das vollständige Programm steht noch nicht fest, aber einige Punkte sind schon bekannt. So wird das Ensemble des Londoner Choreografen Hofesh Shechter erwartet, Ann de Mey und Jaco Van Dormael werden mit „Cold Blood“ einen Film vor den Augen des Publikums drehen und die kanadischen Artisten des Cirque Alphonse präsentieren ihre Show mit viel Humor, Musik und sportlichem Können. Alle Informationen zum Düsseldorf-Festival gibt es im Internet unter www.duesseldorf-festival.de.







Oktober: Kinos haben zusehends mit der Konkurrenz durch Streaming zu kämpfen, dennoch bieten sie für viele eine Faszination, die sich nicht so einfach kopieren lässt. Die Begeisterung fürs Kino soll auch an junge Menschen weitergegeben werden, eine Aufgabe, der sich das Kinderkinofest verschrieben hat, welches 2020 zum 35. Mal in Düsseldorf stattfindet. Günstiger Eintritt in ausgewählte Zeichentrick- und Spielfilme laden Familien ein, auch die kleinen Kinos der Stadt kennenzulernen. Darüber hinaus gibt es Mitmachangebote zum Dreh eigener Filme und Treffen mit Schauspielern und Filmemachern.







November: Über 40.000 Besucher werden auch in diesem Jahr zur Art Düsseldorf erwartet, einer der bedeutendsten Messen für moderne Kunst in Deutschland. Die Messe findet im Areal Böhler an der Stadtgrenze zu Meerbusch statt und dauert vom 13. bis zum 15. November. Viele renommierte Düsseldorfer Galerien sind auf der Art vertreten, aber auch bundesweite und internationale Künstler stellen aus. Die Kunstmesse richtet sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an kunstinteressierte Laien. Alle Infos gibt es im Internet auf unter www.art-dus.de.







Dezember: Düsseldorfer des Jahres – Jedes Jahr im Dezember werden in der Landeshauptstadt Menschen geehrt, die sich besonders um Düsseldorf verdient gemacht haben: Sportler, Kulturschaffende, Menschen aus dem Brauchtum und der Wirtschaft, sozial Engagierte und solche, die sich um Nachhaltigkeit verdient machen. 2019 wurden unter anderem die Rollstuhl-Tischtennis Mannschaft von Borussia und Dirk Richter von der Stiftung „Loop Kinder- und Jugendhilfe“ geehrt. Auch 2020 wird die Gala im Areal Böhler stattfinden.