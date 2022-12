Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf hat an Heiligabend sowie am 27. Dezember und Silvester geschlossen.

Dienststellen Was in Düsseldorf zwischen den Jahren geht – und was nicht

Düsseldorf. Düsseldorfs Dienststellen bleiben ab Dienstag, 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, geschlossen. Notdienste eingerichtet.

Die Dienststellen der Stadt bleiben „zwischen den Jahren“ – also von Dienstag, 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, weitestgehend geschlossen. Notdienste werden in einigen Ämtern der Verwaltung aber eingerichtet. Die Tagesstätte des Sozialpsychiatrischen Zentrums, Talstraße 64, ist von Mittwoch, 28., bis Freitag, 30. Dezember, jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Sozialpsychiatrische Dienst hat vom 27. bis 29. Dezember jeweils von 9 bis 16 Uhr und am Freitag, 30. Dezember, von 9 bis 13 Uhr eine Notfall-Rufbereitschaft unter 0211-8995391 eingerichtet. Die Fachstelle Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist vom 27. bis 29. Dezember von 9 bis 16 Uhr sowie Freitag, 30. Dezember, von 9 bis 13 Uhr in Notfällen unter 0211-8925529 erreichbar.

Notdienste im Amt für Migration und Integration

Das Amt für Migration und Integration hat für die 52. Kalenderwoche folgende Notdienste eingerichtet: Die Wirtschaftlichen Hilfen für Flüchtlinge sind am 27. und am 30. Dezember von 8 bis 13 Uhr am Vogelsanger Weg 49 erreichbar. Die Beratung für Obdachlose und der Sozialdienst in den Unterkünften stehen am 27. und 30. Dezember ebenfalls von 8 bis 13 Uhr am Vogelsanger Weg 49 zur Verfügung. Das Bereitschaftstelefon (0211-8996189) ist an beiden Tagen von 9 bis 13 Uhr besetzt. Verpflichtungserklärungen können zwischen dem 19. Dezember bis einschließlich 2. Januar nicht beantragt werden. Der Info-Point Ukraine wird vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2023 geschlossen bleiben.

Der Kinderschutzdienst des Jugendamtes ist in Notfällen vom 27. bis 30. Dezember telefonisch unter 0211-8992400 von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Zudem kann eine E-Mail gesendet werden an: kinderschutzdienst@duesseldorf.de.

Stadtbüchereien sind in den Ferien offen

Während der Weihnachtsschließzeit vom 27. bis 30. Dezember ist das Amt für Soziales über seine Versorgungshotline 0211-8998999 in der Zeit von 9 bis 12 Uhr für Notfälle zu erreichen.

Die Stadtbüchereien sind in den Weihnachtsferien geöffnet. Nur an Heiligabend, 24. Dezember, den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, Silvester, 31. Dezember, und Neujahr, 1. Januar, bleiben sie geschlossen. Lediglich die Kinderbücherei Hassels ist in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar 2023 durchgehend geschlossen. Die Ausleihe elektronischer Medien über die Online-Bibliothek ist rund um die Uhr möglich. Infos dazu unter: www.duesseldorf.de/stadtbuechereien/onlinebibliothek.html.

Über die Weihnachtsfeiertage herrscht in den Museen weitgehend Festruhe. Am Heiligabend, den 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr sind in Düsseldorf alle städtischen Kulturinstitute (auch Aquazoo) geschlossen. Am 2. Weihnachtstag sind alle städtischen Kulturinstitute (außer der Mahn- und Gedenkstätte) für ihr Publikum wieder da.

Kunsthalle, KIT und Kunstverein haben am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen. Am 2. Weihnachtstag und Neujahr sind die Häuser regulär geöffnet. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ist Heiligabend, am 1. Weihnachtstag sowie Silvester geschlossen. Am 2. Weihnachtstag sowie Neujahr sind das K20 und K21 von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Museen der Stiftung Schloss und Park Benrath sind ab Heiligabend bis zum Neujahrstag geschlossen und haben erst wieder ab 2. Januar täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Museen an Weihnachtsfeiertagen geöffnet

Das Museum Kunstpalast und das NRW-Forum haben Heiligabend sowie am 27. Dezember und Silvester geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtstag sind die Museen jeweils von 13 bis 18 Uhr, am 28. und 29. Dezember von 11 bis 18 Uhr sowie am 30. Dezember von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme gilt fürs Hetjens Museum: Dieses hat am 26. Dezember geschlossen.

Die durch das Sportamt betriebenen Sportanlagen einschließlich der dazugehörigen Sport- und Leichtathletikhallen bleiben in der Zeit vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Bei den Anlagen handelt es sich um den Arena-Sportpark inklusive der Leichtathletikhalle, dem Sportpark Niederheid einschließlich der Sport- und Skaterhallen, der Bezirkssportanlage Rather Waldstadion) und der Bezirkssportanlage am Flinger Broich. Ab dem 2. Januar stehen die Anlagen wieder für die sportliche Nutzung zur Verfügung.

Das Eisstadion an der Brehmstraße ist am 24. und 25. sowie am 31. Dezember für den öffentlichen Eislaufbetrieb geschlossen. An den übrigen Tagen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel werden jedoch fast täglich Sonderlaufzeiten angeboten. Infos gibt es im Internet unter: www.duesseldorf.de/sportamt.

Ab dem 2. Januar stehen alle Dienststellen wieder zur Verfügung

Der Wildpark kann täglich von 9 bis 16 Uhr besucht werden. Darüber hinaus sind alle städtischen Friedhöfe durchgehend – auch an den Wochenenden und Feiertagen - geöffnet. Auch Beerdigungen finden statt.

Das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz ist zwischen den Feiertagen nicht besetzt. Folgende Servicetelefone sind aber besetzt und und über folgende Nummern zu erreichen: 0211-89 93143 (für Anliegen und Beschwerden zum Thema Tierhaltung/Tierschutz) und 0211-89 93144 (für Anliegen und Beschwerden zu den Themen Verbraucherschutz/Lebensmittelüberwachung).

Der Ordnungs- und Servicedienst und die Verkehrsüberwachung sind zwischen den Feiertagen im Einsatz. Alle anderen Dienststellen des Ordnungsamtes bleiben bis zum 2. Januar geschlossen.

Ab dem 2. Januar stehen alle Dienststellen wieder zu den üblichen Zeiten mit ihren Angeboten zur Verfügung, teilt die Stadt mit. In Notfällen, in denen in Düsseldorf mit Hauptwohnsitz gemeldete Bürgerinnen und Bürger kurzfristig ein vorläufiges Ausweis- oder Reisedokument benötigen, kann vom 27. bis 30. Dezember von 9.30 bis 12.30 Uhr Kontakt zu einem Notdienst aufgenommen werden. Dieser ist unter der Rufnummer 0211/89-94000 zu erreichen.

