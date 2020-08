Wegen Streits: Großkonzert in Düsseldorf wird verschoben!

Tritt nicht am 4. September in Düsseldorf auf. Das Großkonzert mit Sarah Connor wurde jetzt verschoben.

Düsseldorf. Das umstrittene Großkonzert in Düsseldorf am 4. September in der Arena wird auf den Spätherbst verschoben. Veranstalter reagiert auf Widerstand.

Das für den 4. September geplante Großkonzert in der Arena in Düsseldorf wird verschoben. Das teilte Veranstalter Marek Lieberberg am Mittwoch mit. Grund für die Verschiebung sei der Widerstand aus der NRW-Landesregierung, erklärte Lieberberg. Bei dem Konzert sollten unter anderem Sarah Connor, Rea Garvey und die Band The Boss Hoss vor 13.000 Zuschauern auftreten.

Ein konkretes Datum nannte Lieberberg in seiner Mitteilung vom Mittwoch noch nicht: Das Konzert mit dem Motto „Give Live A Chance“ solle „im Spätherbst“ nachgeholt werden. Nach Angaben des Veranstalters seien bis dato mehr als 7000 Tickets für das Konzert online verkauft worden. „Alle Besucher erhalten ihr Eintrittsgeld einschließlich der Vorverkaufsgebühren zurück“, teilte der Veranstalter mit.

Lieberberg: Gegensätzliche Positionen ließen sich nicht überbrücken

„Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass unser Maßnahmen-Katalog Fans, Künstlern und Mitarbeiter umfassenden Corona-Schutz bietet“, teilte Veranstalter Lieberberg mit.

Ursprünglich war in einem Kompromiss zwischen Land NRW, Stadt Düsseldorf und Lieberberg vereinbart worden, bis zum 31. August eine endgültige Entscheidung zu treffen, ob das Konzert am 4. September stattfinden darf. Weil die Landesregierung jedoch nach wie vor erhebliche Bedenken hatte, eine solche Großveranstaltung zu tolerieren, habe man nun die Verlegung beschlossen, erklärte Lieberberg: „Die gegensätzlichen Positionen ließen sich nicht überbrücken“.

„Wiedereinstieg in Live-Musik muss bald erfolgen“

Lieberberg machte deutlich, dass in absehbarer Zeit „der Wiedereinstieg in die Live-Musik mit vollen Kapazitäten erfolgen muss“. Nicht nur, weil „die Sehnsucht“ von Fans und Künstlern sich nicht mehr lange „unterdrücken lässt“, sagte Lieberberg. Schließlich warteten laut Lieberberg 150.000 suspendierte Mitarbeiter der Konzertbranche und Zehntausende Künstler darauf, endlich wieder Arbeit zu finden und vor Publikum auftreten zu können.

Um das Konzert zu ermöglichen, hatte der Veranstalter ein Hygienekonzept erstellt, dass vom Publikum erhebliche Einschränkungen verlangt. In der 54.000 Besucher fassenden Arena hätten bei geöffnetem Dach nur 13.000 Personen Einlass gefunden, für die von Einlass bis Abschluss unter anderem Maskenpflicht und Sitzplatz-Zwang gelten sollte. Alkohol wurde in und um die Arena verboten. Der Ein- und Auslass wurde auf mehrere Zugänge und auf bestimmte Zeitfenster verteilt.

Düsseldorfs OB verteidigte Konzert-Genehmigung

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hatte die Genehmigung des Konzerts durch das städtische Gesundheitsamt verteidigt: Sie sei auf Basis der bestehenden Corona-Schutzverordnung in NRW erteilt worden. Das Risiko, sich bei dem Konzert mit Corona anzustecken, seit aus Sicht der Stadt „sehr, sehr gering“. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte zuletzt angedeutet, das Konzert womöglich auf andere Weise zu verhindern oder zu torpedieren: Er hatte darauf aufmerksam gemacht, dass in der Corona-Schutzverordnung bis dato keine Zuschauer-Obergrenze für Großveranstaltungen definiert ist.

„Angesichts der aktuellen Infektionslage bin ich der Auffassung, dass ein Konzert dieser Größenordnung derzeit nicht durchführbar ist“, sagte Laumann nach Bekanntgabe der Verschiebung. Es habe dazu in den vergangenen Tagen „auch sehr konstruktive Gespräche mit allen Beteiligten gegeben“. Laumann dankte den Verantwortlichen, „dass sie nun diese sehr rationale und nachvollziehbare Entscheidung getroffen haben“.