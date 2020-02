Das vorab: Jacques Tilly hat uns nichts über seine Mottowagen verraten, die in ein paar Tagen an Rosenmontag durch die Stadt ziehen und wieder für weltweites Aufsehen sorgen werden. Aber manchmal kann man ja auch zwischen den Zeilen lesen. Die NRZ traf den Künstler und Satiriker im Café Weise in Bilk, unweit der Wagenbauhalle, die kurz vor Karneval immer so eine Art Fort Knox ist. Ein Gespräch mit dem 56-Jährigen über Thüringen, Düsseldorf, Umweltspuren und Oberbürgermeister.

Vor knapp zwei Wochen erschütterte die Wahl in Thüringen die Republik. Was macht da der Satiriker und Wagenbauer Tilly? Sagt er: Juchu! Den Elfmeter muss ich jetzt nur noch verwandeln oder denkt er: Oje, noch so viel Arbeit kurz vor Rosenmontag?

Jaques Tilly: Satiriker beziehen ihre Nahrung aus Fehlentwicklungen und Skandalen. Und wenn ein solcher Paukenschlag passiert, kurz vor Rosenmontag, dann hat Satire das aufzugreifen. Deshalb freue ich mich an solchen Tagen. Andererseits war ich selbstverständlich genau so entsetzt wie jeder andere Bundesbürger auch, der bei normalem Verstand ist. Aber für uns im Karneval ist das prima, wenn ein solches Thema als kapitaler Hirsch auf die Lichtung tritt. Dann muss abgedrückt werden. Aber wie und in welcher Form das passiert, wird natürlich nicht verraten.

Wie schätzen Sie denn die allgemeine politische Lage in diesem Land ein? Hat die sich – im Vergleich zur letztjährigen Karnevalssession – noch einmal verschärft?

Weltpolitisch hat der Rechtspopulismus ein paar Dämpfer bekommen. In Italien hat sich Salvini hoffentlich jetzt selbst aus dem Spiel gebracht, in Österreich ist Strache aus eigener Blödheit weg vom Fenster. Wenn die sich selbst erlegen, dann freue ich mich. Das würde ich mir für die AfD in Deutschland auch wünschen. Aber die jüngsten Wahlergebnisse im deutschen Osten waren ja wirklich erschreckend. Ich glaube auch, dass der Spalt in der Gesellschaft, den es ja auch in Polen, England oder den USA gibt, auch in Deutschland möglicherweise noch tiefer wird.

Wir haben aber andererseits aufgrund unserer speziellen deutschen Geschichte mit ihren finstersten überhaupt vorstellbaren Kapiteln eine stärke Immunität gegen jede Form von rechtsextremer Menschenfeindlichkeit. Ich glaube, dass die AfD nie über 15, 16 Prozent kommen wird, da kann sie sich dran die Zähne ausbeißen. Im Westen Deutschlands, wohlgemerkt. Da hat die Mehrheit ihre Lektion gelernt. Im Osten ist es anders, da haben viele Jahrzehnte Diktatur die Köpfe anscheinend so sehr in Schieflage gebracht, so dass dort eine erschreckend hohe Zahl an Faschisten in Landtage gewählt wird.

Sie sind ja berühmt für ihre scharfe Satire aus Pappmaché und stehen gleichzeitig in Diensten des Düsseldorfer CC. Gibt es eigentlich Motive, die ihren Auftraggebern ZU bissig sind?

Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es gab auch schon Momente, da haben die Leute vom CC gesagt, das ist zu langweilig, obwohl ich meinen Entwurf echt gelungen fand. Und ich bin froh darüber, dass das so ist. Während ich aus anderen Karnevalshochburgen mitbekomme, wie sehr die Wagenbauer genervt sind von der Zensur, bekomme ich hier in Düsseldorf noch Rückenwind. Das sind paradiesische Zustände.

Betrachten wir also Düsseldorf allein: Ich habe den Eindruck, unsere Stadtgesellschaft ist noch einmal besonders immun gegen Kräfte von Rechts. Was sagen Sie?

Ja, stimme ich hundertprozentig zu. Wir haben eine sehr sensible Stadtspitze, wir haben Bündnisse, wir haben die Kirchen, die sich hier vorbildlich positionieren. In Düsseldorf kriegen die Rechten keinen Fuß auf den Boden, weil sofort Gegenreaktionen kommen, und die müssen auch kommen – natürlich legal und gewaltfrei. Wir sind Rheinländer, das Rheinland war immer Durchmarschgebiet, wir sind also aus historischen Gründen toleranter zu Fremden, als anderswo in Deutschland. Wir waren nie allzu provinziell hier. Deshalb fühle ich mich auch hier zuhause, ich weiß: Die Mehrheit der Bevölkerung teilt meine Werte, sonst würde ich meine Wagen nicht bauen können.

Sie arbeiten ja schon lange in Düsseldorf, nicht nur für den Rosenmontagszug. Wie hat sich die Stadt denn Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren entwickelt?

Überwiegend positiv, muss ich sagen. Ich habe ja lange in Essen gelebt, weil ich dort studiert habe. Und ich bin sehr gerne zurück gekommen. Die Leute hier haben ein anderes Kommunikationsniveau, man redet viel und miteinander, man setzt sich an einem Tisch. Das ist nicht überall in Deutschland so. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben, ich bin überzeugter Düsseldorfer. Aber geworden, nicht von Geburt an. Ich bin kein Lokalpatriot nur aus dem Grund, weil ich hier geboren bin. So etwas finde ich lächerlich.

Düsseldorf ist auch nicht der Nabel der Welt, das würden Düsseldorfer nie sagen. Die sagen, hier ist es schön, woanders ist es aber auch schön. Diese abgeschwächten Lokalpatriotismus mag ich sehr. Die Kölner hingegen sind anders, die sind teilweise fanatisch, Köln ist größer, mittlerweile eine Millionenstadt, die haben ein anderes Selbstbewusstsein. Für den Kölner wäre es eine Beleidigung, nicht als Kölner auf die Welt gekommen zu sein. Das ist nur für Außenstehende manchmal schwer zu ertragen.

Ich frage jetzt nicht, ob und in welcher Form das Thema Umweltspuren beim „Zoch“ eine Rolle spielt. Ich frag mal so: Wie finden Sie die Umweltspuren?

Ich sehe die Umweltspuren als politische Notwendigkeit, um ein Dieselfahrverbot zu vermeiden. Ich habe zwei Diesel (lacht). Ich habe mir aber auch ein E-Bike gekauft und bin seitdem begeisterter E-Biker. Die Strecke von mir zuhause über die Oberkasseler Brücke bis zur Wagenbauhalle ist kein Problem mehr. Und auch sonst fahre ich mit dem Rad, wenn ich das Auto nicht unbedingt brauche. Ich bin als Bürger dankbar über jede Fahrradspur. Nach jahrzehntelanger Vernachlässigung der Fahrradfahrer kann man sich jetzt privilegiert fühlen. Das genieße ich unheimlich.

Können Sie die Leute verstehen, die sich trotzdem mit ihren Autos in den Stau stellen anstatt über Alternativen nachzudenken?

Na ja, für viele Pendler ist es wirklich schwer mit unserem ÖPNV. Das müsste natürlich alles besser Hand in Hand gehen. In Amsterdam gibt es große Parkhäuser vor den Toren der Stadt, und man fährt mit dem Bus-Shuttle in die Stadt hinein. Das ist vorbildlich organisiert. Das muss in Düsseldorf langfristig auch kommen, sonst kriegt man die Autos nicht aus der Stadt.

Aber: Die Politik hat richtig entschieden. Die Gesellschaft hat ihre Prioritäten geändert. Auch Autofahrer, die jahrzehntelang bei uns gepampert wurden, müssen verstehen, dass sich die Welt ändern muss.

Dieses Jahr ist OB-Wahl. Kommt Sie beim Zoch vor?

Sag ich nicht.

Was glauben Sie denn, wer das Rennen macht?

(lacht) Ich bin kein Hellseher. Ich glaube, dass es knapp wird, weil wir vier attraktive Kandidaten haben. Doch als Narr muss ich ja politisch neutral sein und sage ein politisch offene Rennen voraus. Natürlich hat aber Geisel den Amtsbonus, und er hat vieles richtig gemacht.

Was würde passieren, wenn Sie mir jetzt Einzelheiten über Ihre Rosenmontagswagen verraten würden? Etwa, wie das Thema Geisel im Privatjet verarbeitet wird?

Dann käme Zugleiter Hermann Schmitz mit der Machete (lacht). Es ist bei uns ein ungeschriebenes Gesetz, dass nix verraten wird. Es gab auch schon Journalisten, die haben Wagen zufällig gesehen und sich an die Regeln gehalten. Niemand will Spielverderber sein.

Nur OB Erwin hat sich 2006 mal in die Halle geschlichen, an allen Verbotsschildern vorbei, hat dann einen Wagen entdeckt, der ihm total gegen den Strich ging. Es war ein Anti-Bush-Wagen: Bush als Förderer des internationalen Terrorismus. Erwin hat in der Halle herumgebrüllt, und unser Geschäftsführer hat damals gesagt, wir waren zu blöd, der Wagen ist entdeckt worden, wir müssen ihn von der Liste streichen.