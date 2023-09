Weltkriegsbombe am Düsseldorfer Flughafen gefunden

Am Flughafen Düsseldorf wurde am Donnerstag eine Weltkriegsbombe freigelegt.

Düsseldorf. Die Entschärfung der Zehn-Zentner-schweren Bombe ist ab 15.45 Uhr am Nachmittag geplant. Der Flugverkehr wird beeinträchtigt sein.

Am Düsseldorfer Airport ist am Donnerstag, 21. September, bei Bauarbeiten eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden. Der Blindgänger verfügt über einen konventionellen Aufschlagzünder. Die Entschärfung ist ab 15.45 Uhr am Nachmittag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf geplant.

Bundesstraße B 8 muss gesperrt werden

Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen der Entschärfung sei mit verkehrlichen Beeinträchtigungen zu rechnen, teilt der Flughafen mit. Die Bundesstraße B 8 sowie die daneben liegende Bahnstrecke der U79 müssten im Bereich des Airports am Nachmittag gesperrt werden. Passagiere sollten dies für die Anreise zum Flughafen berücksichtigen und entsprechend mehr Zeit einplanen.

Für das Zeitfenster der Entschärfung müssen Personen in einem Radius von 500 Meter evakuiert werden. Für die Entschärfung soll – mit Blick auf den Flugbetrieb – eine verkehrsarme Zeit mit wenig Flügen am Nachmittag genutzt werden, sodass Flüge am Düsseldorfer Flughafen durch die geplanten Maßnahmen nur in geringem Maße betroffen sein sollten.

Die Wohnbebauung in den angrenzenden Stadtteilen ist nicht von den Maßnahmen betroffen, teilt die Stadt Düsseldorf mit. Unmittelbar nach der Entschärfung (gegen 16 Uhr) werden sämtliche Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgehoben, so die Stadt. Das Gefahrentelefon der Stadt ist unter der Rufnummer 0211-3889 889 besetzt.

Weitere Informationen folgen nach dem Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung am Flughafen.

