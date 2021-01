Weniger Verkehr: Düsseldorfer stehen 2020 seltener im Stau

Düsseldorf. Pendler standen 2020 in Düsseldorf deutlich seltener im Stau. Vor allem im Berufsverkehr war das deutlich zu bemerken.

In Düsseldorf hat es im vergangenen Jahr weniger Staus und somit freiere Straßen gegeben. Das geht aus einer Erhebung der niederländischen Firma TomTom zurück, die Navigationssysteme herstellt. Demnach sank das Stauniveau, das den Zeitverlust für Autofahrer wegen Verkehrsbehinderungen ausdrückt, in der Landeshauptstadt um fünf Prozentpunkte und lag nur noch bei 19 Prozent.

Besonders stark sank das Verkehrsniveau in Düsseldorf aber im Berufsverkehr. In den Morgenstunden ging der Wert um ganze 16 Prozent zurück, im Feierabendverkehr sank er immerhin noch um 15 Prozent.

Weniger Stau wegen Corona

Der starke Rückgang dürfte vor allem mit den Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu tun haben. So verzeichnete der Kartenhersteller insgesamt 47 Tage im vergangenen Jahr an denen in der Stadt sehr wenig Verkehr war. Die meisten dieser Tage liegen in den Monaten März und April, also während der Corona-Einschränkungen.

