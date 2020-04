Wie man trotz Corona seinen 100. Geburtstag feiern kann

Düsseldorf-Gerresheim. Mit gebührend Abstand wurde in Gerresheim in einem Hausflur gefeiert. Denn die Bewohnerin wurde stolze 100 Jahre alt.

Die recht kleine Geburtstagsfeier am 29.März 2019 zum 99. war gerade zu Ende, die letzten Gäste wurden verabschiedet, da dachte Margot Bracht schon an den nächsten, den 100. Geburtstag. Der sollte natürlich, was ja auch verständlich ist, groß gefeiert werden. Dafür reservierte die Seniorin bereits im Juli vergangenen Jahres vorsorglich einen kleinen Saal für ihre Gäste und lies Einladungen für das große Fest drucken. Jedem geladenen Gast wurde auch frühzeitig mitgeteilt, dass bei Bedarf, ein kleiner Bus vom Gerresheimer Bahnhof zum Festsaal fuhr. Natürlich konnte man auch zu Fuß dort hin kommen. Alles war also bestens organisiert und vorbereitet, und die Jubilarin freute sich schon auf diesen ganz besonderen Tag. Doch dann kam Corona und die Kontaktsperren.

Saxofonspieler einbestellt

Als sie zuerst im Januar von Corona hörte, war das Virus noch weit weg und betraf nur China. Margot Bracht machte sich zunächst keine Sorgen. Dass der Virus bald auch ganz Deutschland lahm legte, das hat sie nicht erwartet. Was nun, denn 100. wird man schließlich nur einmal. Um zumindest doch noch ein klein wenig was von dem Geburtstag zu haben, engagierte die Seniorin für sich einen Saxofonspieler. Der spielte ihr, die sich mit Handschuhen und Mundschutz schützt, aus sicherer Entfernung im Treppenhaus eines acht Familienhauses in Gerresheim alte bekannte Lieder vor.

Auch andere Hausbewohner feierten fröhlich mit

Das überraschte nicht nur den Eigentümer der Wohnung, der zeitgleich im Gebäude war, sondern auch die anderen Bewohner des Hauses.

Die anderen Bewohner verteilten sich im Hausflur auf ihren jeweiligen Etagen, teils stehend, teils auf den harten Steinstufen sitzend und lauschten dem bestellten Saxofonspieler und sangen sogar einige der Lieder mit. „Ganz spontan brachte plötzlich eine Bewohnerin einen Kasten Sekt, Gläser wurden schnell verteilt und auf den Geburtstag angestoßen“, berichtet Wohnungseigentümer Günter Behr, der selbst auch schon 81 Jahre alt ist. Eine weitere Bewohnerin spendierte noch einen Karton Pralinen, und so wurde auch ohne den obligatorischen fein gedeckten Tisch mit Kaffee und Kuchen, auch in dem kalten Hausflur noch eine schöne Geburtstagsfeier daraus. „Leider durfte aber keiner der Gäste, der noch recht rüstigen Dame, die Hand zur Gratulation reichen, geschweige denn sie in den Arm nehmen. Aber ich glaube, dass es für Frau Bracht doch noch eine schöne Feier war“, so Behr. Denn sie habe sich sehr über die Anteilnahme an ihrem Geburtstag gefreut, so Behr. (KG)