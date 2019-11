Wo Heinrich Heine einstmals küsste

Düsseldorf. Eine Bodenplatte am Rande des Hofgartens in Düsseldorf erinnert an die „Hundsburg“ – im Scharfrichterhaus des Hofguts lebte Heines Jugendliebe.

Es erschließt sich nicht auf den ersten Blick, was diese Bodenplatte im Volksgarten mit Romantik und ganz großen Gefühlen zu tun hat. Denn ihre Inschrift gibt das Geheimnis nicht preis: „Hier stand die Hundsburg“, ist dort zu lesen, außerdem: „Seit 1258 bekannt und zerstört am 13.6.1945.“ Doch ein Heimatkenner wie Thomas Bernhardt weiß genau, wie die Verbindung herzustellen ist. „Dabei geht es um den Dichter Heinrich Heine und seine Jugendliebe Josepha“, gibt der Gründer der Düsseldorfer Geschichtswerkstatt einen ersten Hinweis.

Verwittertes Wappen und erklärende Worte

An der Stelle, an der heute ein verwittertes Wappen und die erklärenden Worte im Boden eingelassen sind, stand einst die so genannte „Hundsburg“ auf der Gemarkung Stoffeln. Dabei handelte es sich um einehemaliges kurpfälzisches Jagdschloss in einem kleinen Weiler. „Der Name kommt ursprünglich von dem Wort Honschaft, wie das feste Haus des Gemeindevorstehers genannt wurde“, erklärt Thomas Bernhardt. Doch seit dem Mittelalter ist der „Hund“ fester Bestandteil der Bezeichnung: Das Schöffensiegel von Hermann van Hunstorp, der von 1458 bis 1459 und noch einmal 1470 Bürgermeister von Düsseldorf war, zeigt einen Hund. Aus dem Jahr 1663 ist überliefert, dass 24 Menschen in dem Weiler wohnten, die älter als 15 Jahre waren. Das dürfte in etwa auch 150 Jahre danach noch gegolten haben, als der spätere Dichter, Schriftsteller und Journalist Heinrich Heine (1797-1856) hierein und aus ging.

Und jetzt kommt die Romantik! „In seinen Memoiren schreibt Heinrich Heine über das Jahr 1814 von seiner ersten Jugendliebe, die er das ‚rote Sefchen‘ nennt. Damit meint er Josepha, die Henkerstochter, die im Scharfrichterhaus der Hundsburg lebte“, spannt Thomas Bernhardt den Bogen zu den großen Gefühlen. „Ihr Haar war rot, ganz blutrot und hing in langen Locken bis über ihre Schultern hinab, so daß sie dasselbe unter dem Kinn zusammenbinden konnte“, beschreibt Heine die 16-Jährige. Außerdem habe sie ihn und seine berufliche Karriere nachhaltig beeinflusst: „Sie wußte viele alte Volkslieder und hat vielleicht bei mir den Sinn für diese Gattung geweckt, wie sie gewiß den größten Einfluß auf den erwachsenen Poeten übte.“

Scharfrichter-Familie? Heine störte das nicht!

Dass seine erste große Liebe aus einer Scharfrichter-Familie stammte, scheint den damals 17-Jährigen nicht weiter gestört zu haben. Dabei machte ihre Herkunft das Sefchen für ihn, den Sohn eines Tuchhändlers, zu einem „unehrlichen“ Menschen, mit dem er eigentlich jeden Umgang hätte vermeiden müssen und dener erst recht nicht hätte berühren dürfen. Heine jedoch berichtet davon, dass das Mädchen ihm bei einem ihrer Treffen das Scharfrichterschwert ihres Großvaters gezeigt habe mit dem Verweis auf 100 arme Sünder, die damit geköpft worden seien. „Willst du küssen das blanke Schwert, das der liebe Gott beschert?“, fragt sie dabei. Und der junge Dichter antwortet: „Ich will nicht küssen das blanke Schwert – ich will das rote Sefchen küssen!“ In seinen Memoiren fährt er fort:„Ja, trotz dem Richtschwert, womit schon hundert arme Schelme geköpft worden, und trotz der Infamia, womit jede Berührung des unehrlichen Geschlechts jeden behaftet, küßte ich die schöne Scharfrichterstochter.“

Die Hundsburg wurde zwangsversteigert

Thomas Bernhardt sitzt im Volksgarten und erzählt von Heinrich Heine und dem roten Sefchen. Foto: Heike Thissen

Doch so romantisch ging es nicht weiter mit dem Hofgut Hundsburg: Die Wege der beiden Liebenden trennten sich und 1826 wurde die Hundsburg zwangsversteigert, später von Herzog Prosper Ludwig von Arenberg aufgekauft. Aus den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts ist überliefert, dass in dem Weiler vier Wohnhäuser und acht landwirtschaftliche Gebäude standen und dort 36 Personen lebten. 1879 brannte das Hofgut ab und wurde danach nur in Teilen wieder errichtet. Von 1896 bis in die 1930er-Jahre betrieb dann die Stadt Düsseldorf in den Gebäuden ein Armenhaus. Doch gegen Ende des Zweiten Weltkriegs überstand die gesamte Anlage einen Luftangriff der Alliierten nicht.

Der Ort gerät in Vergessenheit

„Es ist nichts mehr übrig von der Hundsburg“, sagt Thomas Bernhardt. Die meisten Düsseldorfer, die hier im Volksgarten spazieren gehen, Fußball spielen oder sich zu einem Picknick treffen, wissen nichts von der Bodenplatte. Und so gerät der Ort, an dem Heinrich Heine sein Sefchen küsste, zunehmend in Vergessenheit.

So geht’s zur Bodenplatte:Die Platte, die an die Hundsburg erinnert, liegt am Rand des Volksgartens in Verlängerung der Redinghovenstraße. Sie ist rechter Hand bei den Steinbänken zu finden.