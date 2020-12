Zoll am Airport Düsseldorf findet 100.000 Euro in Unterhose

Düsseldorf. Flughafen-Zöllner haben bei einem 50-Jährigen bei der Ausreise insgesamt 350.000 gefunden. Das Geld war abenteuerlich versteckt.

Insgesamt 350.000 Euro Bargeld versuchte ein Reisender unbemerkt am Düsseldorfer Zoll vorbei zu transportieren. Die Beamten am Airport hatte den 50-Jährigen bei der Ausreise geschnappt. Der in Düsseldorf wohnhafte türkische Staatsangehörigen, der auf seinen Abflug in die Türkei wartete, hatte mehrere Geldbündel im Wert von 250.000 Euro in seinen Schuhsohlen transportiert. Bei der weiteren Durchsuchung durch die Zollbeamten konnten dann weitere 100.000 Euro aufgefunden werden, sicher aufbewahrt in der Unterhose des Reisenden. So schwer muss man erst mal schleppen können.

Auf diese erhebliche Geldsumme angesprochen antwortete der Betroffene, dass er das Geld von einem Bekannten bekommen habe und in die Türkei transportieren solle. Allerdings konnte er sich weder an den Namen, noch die Kontaktdaten dieses Bekannten erinnern.

Stammt das Geld aus illegalen Quellen?

Da den Zöllnern weder eine Barmittelanmeldung, noch ein glaubhafter Beleg über die Herkunft des Geldes vorgelegt werden konnte, stellten die Beamten es noch vor Ort sicher. Im Nachgang wird geprüft, ob das Geld aus legalen Quellen stammt oder eventuelle Anhaltspunkte für Geldwäsche vorliegen. Sollte dies der Fall sein, wird das Geld beschlagnahmt und einbehalten.

Zudem leiteten sie gegen den Düsseldorfer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der Nichtanmeldung von Barmitteln ein. Dabei kann es durchaus teuer werden, für die Betroffenen. Die Nichtanmeldung von Barmitteln kann mit bis zu 1 Millionen Euro Bußgeld geahndet werden.

Höhe Summen sind nicht ungewöhnlich

„Dass die Kollegen am Flughafen größere, nichtangemeldete Summen Bargeld finden, ist nichts Ungewöhnliches“, sagt Fabian Pflanz, Pressesprecher des Hauptzollamtes Düsseldorf. „Allerdings stellt ein so hoher Betrag, der zudem auch noch derart versteckt wurde, auch dort die Ausnahme dar.“