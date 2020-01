Zusammenstoß mit Krankenwagen: Polizei findet Fahrer

Symbolfoto: Die Polizei in Düsseldorf machte einen Unfallfahrer ausfindig, der mit einem Krankenwagen zusammengestoßen war.

Düsseldorf. In Düsseldorf ist ein offenbar alkoholisierter Mann mit einem Krankenwagen zusammengestoßen und geflüchtet. Die Polizei machte ihn ausfindig.

Von Rettungskräften geweckt, aufgeschreckt mit einem Krankenwagen zusammengestoßen und geflüchtet: Die Polizei in Düsseldorf konnte einen Unfallfahrer ausmachen, der am Sonntagmorgen ein Rettungsfahrzeug touchiert hatte und anschließend geflüchtet war. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von rund drei Promille ergeben. Das berichtet die Polizei am Montag.

Der Mitteilung zufolge hatten Rettungskräfte gegen 6.50 Uhr einen schlafenden Mann in seinem Audi mit laufendem Motor auf der Münsterstraße geweckt. Dieser sei plötzlich aufgeschreckt und in Richtung des geparkten Krankenwagens gefahren. Er setzte das Fahrzeug zurück, versuchte zu wenden und berührte das Rettungsfahrzeug zwei Mal ehe er dann in Richtung Westfalenstraße von der Unfallstelle flüchtete.

Alkoholtest durchgeführt - Fahrer muss Führerschein abgeben

Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizeibeamten den Mann und den schwarzen Audi aber ausfindig machen. Sie fanden den 30-jährigen Fahrer in seinem Auto auf einem Parkplatz an der Marler Straße. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch – dieser habe einen Wert von rund drei Promille ergeben.

Der Führerschein des 30-Jährigen wurde beschlagnahmt, der Fahrer musste für eine Blutentnahme mit zur Polizeiwache, heißt es. (red)