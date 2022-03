Wohnraum Zweifel an Düsseldorfs neuer Wohnraumschutzsatzung

Neue Satzung soll größeres Vorgehen gegen Zweckentfremdung erlauben. Das geht einigen aber nicht weit genug.

Der Stadtrat hat eine neue Wohnraumschutzsatzung beschlossen. Hintergrund ist die Ablösung des Wohnungsaufsichtsgesetzes von Nordrhein-Westfalen durch das Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens Mitte letzten Jahres. Dabei wurden auch die Handlungsmöglichkeiten der Städte gegen immer häufiger auftretende Formen der Zweckentfremdung erweitert. Die neue Wohnraumschutzsatzung wird begrüßt – aber schon jetzt gibt es Zweifel, ob sie auch ausreicht.

Zweifel an neuer Wohnungsraumschutzsatzung

„Wir sind dafür, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, um gegen diese Zweckentfremdung vorzugehen“, sagt Mieterverein-Vorsitzender Hans-Jochem Witzke. „Zur Zweckentfremdung gehört für uns auch Leerstand“, erklärt er. Wohnungen länger leer stehen zu lassen, das passiere oft dann, wenn Eigentümer kein starkes Interesse daran haben, die Wohnung schnell zu vermieten, sondern die Wohnungen als Spekulationsobjekt nutzen. „Das ist asozial!“ findet Witzke. Dazu kommen unerlaubte Nutzungen etwa als „Airbnb“-Unterkünfte. „Dafür werden oft reguläre Mietverhältnisse gekündigt – aus angeblichem Eigenbedarf.“ Gerade auf Düsseldorfs engem Wohnungsmarkt führe diese Entnahme von Mietwohnungen zu Mietsteigerungen. „Wenn die Stadt tatsächlich ernst machen will, dann muss sie auch mehr Personal bereitstellen, das die Mietobjekte überprüft, wirklich vorbei geht und schaut.“ Der Mieterverein werde jedenfalls genau darauf schauen, wie die Stadt ihre neue Wohnraumschutzsatzung umsetzt.

Wunsch nach kürzeren Fristen

„Grundsätzlich sind wir froh, dass es die neue Satzung gibt“, sagt Ratsfrau Sabrina Proschmann, die für die SPD im Wohnungsausschuss sitzt. „Allerdings hätten wir gerne kürzere Fristen gehabt, nach denen Leerstand gemeldet werden muss.“ Ein entsprechender Änderungsantrag der SPD scheiterte im Rat. Auch eine andere Regel hielten Proschmann und ihre Parteigenossen für wichtig: „Wenn ich jetzt eine Wohnung in Bilk habe, die ich zweckentfremde und so aus dem Wohnungsmarkt nehme, dann soll ich auch in Bilk für Ersatz sorgen müssen.“

Auch die Linken hätten gerne eine kürzere Frist gehabt: „Wir haben einen Antrag gestellt, sie auf drei Monate zu verkürzen, statt dem jetzt beschlossenen halben Jahr“, so Ratsherr Helmut Born. „Wir befürchtend, dass die neue Regelung nicht weitgehend genug ist.“ Auch die vorher bestehenden Möglichkeiten seien nicht konsequent genug angewandt worden, während die Lage auf dem Wohnungsmarkt prekär bleibe. „In anderen Städten gibt es für durchaus erweiterte Möglichkeiten dagegen vorzugehen“, erklärt Born, „Düsseldorf schreckt noch davor zurück.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf