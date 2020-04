Duisburg. Drei Jugendliche sind in einen Kiosk in Duisburg eingestiegen. Eine Zeugin rief die Polizei. Zwei Täter sind noch auf der Flucht.

Drei Jugendliche sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Kiosk an der Werner-Wild-Straße in Meiderich eingebrochen. Einen 14-Jährigen konnte die Polizei stellen. Nach seinen Komplizen wird noch gesucht.

Eine Zeugin hörte gegen 0.40 Uhr eine Scheibe klirren, sah drei Personen in den Kiosk einsteigen und wählte den Notruf. Als die Einsatzkräfte eintrafen, ergriff das Trio die Flucht. Einen 14-Jährigen konnten die Beamten jedoch festhalten.

Einbruch in Kiosk: Junge Täter auf der Flucht

Nach den beiden anderen Tätern wird nun gefahndet. Sie sollen 13 bis 15 Jahre alt sein und schwarze Haare haben. Einer der jungen Einbrecher hat laut Beschreibung eine korpulente Statur und trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke, der andere ist dünn und hatte eine schwarze Jacke der Marke Discoid an. Außerdem trug er hellblaue Jeans und weiße Nike-Schuhe. Hinweise zu den Jugendlichen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.

Sie prüfen derzeit auch, was aus dem Kiosk gestohlen wurde.