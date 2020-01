Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

2,6 Millionen Kinder leben bei suchtkranken Eltern

Duisburg beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. In Deutschland leben nach Schätzungen etwa 2,65 Millionen Kinder bei suchtkranken Eltern.

Anfang Februar gibt es für pädagogische Fachkräfte aus Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen eine Fortbildung „Fitkids - Aufwachsen mit suchtbelasteten Eltern“. Für Eltern und Kinder ist ein Ausflug in eine Boulderhalle geplant.

Weitere Infos zu den Aktionen gibt es auf der Webseite www.coa-aktionswoche.de.

Der Suchthilfeverbund Duisburg informiert unter www.suchthilfeverbund-duisburg.de über seine Angebote. Infos gibt es auch in den Drogenberatungsstellen an der Beekstr. 45 b in Stadtmitte und an der Kaiser-Wilhelm-Str. 304 in Marxloh, Tel.: 0203/71890660