2,64 Promille: Ein Schwerverletzter bei Unfall in Duisburg

Duisburg. Ein 26-Jähriger mit 2,64 Promille im Blut hat in Duisburg einen schweren Unfall verursacht. Mann soll rote Ampel überfahren haben.

Ein Mann mit 2,64 Promille im Blut hat am ersten Weihnachtstag einen schweren Verkehrsunfall in Duisburg verursacht. Der 26-Jährige fuhr gegen 23.30 Uhr von der Kurfürstenstraße in den Kreuzungsbereich zur Friedrich-Ebert-Straße in Aldenrade ein und missachtete nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine rote Ampel.

Im Kreuzungsbereich traf er den Mercedes eines 24-jährigen Mannes, der die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden befuhr und drückte diesen in den Gegenverkehr. Das Auto kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Ford eines 25 Jahre alten Mannes.

Unfall in Duisburg: Schwerverletzter schwebt nicht in Lebensgefahr

Der 24 Jahre alte Fahrer des Mercedes und sein Beifahrer mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut Angaben der Polizei nicht. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,64 Promille. Führerschein und Auto des 26-Jährigen wurden sichergestellt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zur Unfallaufnahme musste die Kreuzung für längere Zeit gesperrt werden, teilt die Polizei mit. An den drei Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

