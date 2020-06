23-Jähriger telefoniert beim Radeln: Polizei findet Drogen

Eine Streifenwagenbesatzung hielt den 23-Jährigen in Duisburg-Meiderich an.

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg einen telefonierenden Radfahrer angehalten. Ärger droht dem 23-Jährgen jedoch wegen anderer Vergehen.

Weil er beim Radfahren telefonierte, hielt eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag in Mittelmeiderich einen 23-Jährigen an.

Bei der Kontrolle stieg den Polizisten dann ein starker Cannabisgeruch in die Nase. Darauf angesprochen übergab der junge Mann den Beamten einen Joint und 35 Gramm Cannabis.

Duisburg: Zwei Haftbefehle gegen Radfahrer (23) offen

Ihm droht aber noch weitere Ärger: Da gegen ihn zwei Haftbefehle offen waren, nahmen die Einsatzkräfte ihn fest. Mit einem neuen Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss er sich nun auseinandersetzen.