In Duisburg-Bergheim hat ein Autofahrer eine 26-jährige Radfahrerin angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fahrerflucht 26-Jährige in Bergheim angefahren - Autofahrer flüchtete

Duisburg. In Duisburg-Bergheim ist eine 26-Jährige Radfahrerin angefahren worden. Der Autofahrer fuhr weiter, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen eine Radfahrerin in Duisburg-Bergheim angefahren und ist anschließend weiter gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam es an der Kreuzung Bergheimer Straße/ Kreuzacker gegen 8.10 Uhr zum Zusammenstoß.

Der Opelfahrer hielt demnach zunächst am Stoppschild. Als er anfuhr, stieß er mit der 26-jährigen Radfahrerin zusammen. Anschließend fuhr er davon. Laut Polizei verletzte sich die Radfahrerin leicht und wollte selber einen Arzt aufsuchen.

Fahrerflucht in Bergheim: Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Duisburg sucht nun nach dem Autofahrer sowie Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter 0203/2800 entgegen.