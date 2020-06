5G in Duisburg: Telekom rüstet 61 Mobilfunkstandorte auf

Duisburg. Die Telekom hat in Duisburg nach eigenen Angaben 61 Mobilfunkstandorte mit 5G ausgestattet. Kunden sollen bereits ab Juli profitieren.

Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet und verspricht ihren Duisburger Kunden davon bereits ab Juli Vorteile. In Duisburg wurden nach Angaben des Konzerns vom Mittwoch insgesamt 61 Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet. Die Abkürzung „5G“ steht für „fünfte Generation“.

Auch den Nutzern eines modernen LTE-Smartphones verspricht die Telekom in ihrer Pressemitteilung Vorteile. Denn die Mobilfunkstation erkenne ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhalte. Ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS würden zudem weiterhin bedient. 5G sorge für höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung.

Das 5G-Netz stehe mit seinem Leistungsvermögen noch am Anfang. Duisburg nehme vom Start weg an dieser Entwicklung teil und „hat damit einen digitalen Standortvorteil“, so die Telekom. Zurzeit können über 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen, Mitte Juli sollen es schon 40 Millionen Menschen sein. „Trotz der Corona-Krise haben wir 5G ohne Umwege ausgebaut“, wirbt Telekom Deutschland-Chef Dirk Wössner: „Zusätzlich zur Krisensituation haben unsere Techniker über duisburg- schleppender breitband-ausbau kostet nerven12.000 Antennen für 5G fit gemacht. Bis Ende des Jahres werden es sogar 40.000 Antennen sein.“