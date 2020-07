78 Jahre alter Duisburger stirbt nach Unfall in Ratingen

Ratingen/Duisburg. Ein Duisburger ist mit einem Pedelec in Ratingen verunglückt. Sechs Tage nach dem Unfall erlag der 78-Jährige den Folgen seiner Kopfverletzungen.

Ein 78-jähriger Mann aus Duisburg ist am Sonntag an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben, die er sich bei einem Verkehrsunfall in Ratingen am Montag, 13. Juli zugezogen hatte. Das hat die Polizei Mettmann am Montag gemeldet.

Bei dem Unfall im Ortsteil Breitscheid war der 78-Jährige mit seinem Pedelec (ein Fahrrad mit Motorunterstützung) gegen 10.30 Uhr über die Essener Straße in Richtung Essen gefahren. Im Bereich der dortigen Serpentinen kurz vor der Ortsgrenze kam ihm auf stark abschüssiger Fahrbahn ein 45 Jahre alter Radfahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der 78-Jährige ausweichen müssen, „wobei er ein Verkehrszeichen touchierte und zu Boden stürzte“, so die Polizeipressestelle.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Dabei zog sich der Duisburger die Kopfverletzung zu. Obwohl er zunächst noch Angaben zum Unfallhergang machen konnte, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er nach Polizeiangaben am 19. Juli den Folgen seiner Verletzungen. Der zweite Radler blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.