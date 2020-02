Acht Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für Sexualtäter

Mit einer Verurteilung zu acht Jahren Gefängnis und der anschließenden Sicherungsverwahrung endete vor dem Landgericht Duisburg das Verfahren gegen einen 31-Jährigen Mann. Das heißt, dass der Angeklagte auch nach vollständiger Verbüßung der ausgeurteilten Freiheitsstrafe weiter im Gefängnis bleiben muss.

Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts war nach mehrtägiger Hauptverhandlung davon überzeugt, dass sich der Angeklagte über einen längeren Zeitraum in das Vertrauen des Jungen und dessen Eltern eingeschlichen hatte. So, dass sie damit einverstanden waren, den Jungen sogar bei dem Angeklagten wohnen zu lassen; zunächst in Röttgersbach, dann in Oberhausen-Waldteich.

Gericht: „Angeklagter manipulierte Geschädigten durch Gewöhnung“

Ein Vertrauen, dass der Angeklagte schändlich missbrauchte: Immer wieder verging er sich zwischen 2016 und Juli 2019 an dem zu Beginn der Taten erst 12 Jahre alten Kind. Das Urteil ging am Ende von mindestens 67 Fällen aus. Zuletzt vermittelte der Angeklagte gegen Geld und Sachleistungen den Geschädigten auch an andere Männer mit pädophilen Neigungen, zu denen er über das Internet Kontakt bekommen hatte.

Zu Gunsten des Angeklagten wertete das Gericht insbesondere dessen weit gehendes Geständnis. Davon, dass der Junge das alles freiwillig gemacht habe, könne aber nicht die Rede sein, so die Richter. „Der Angeklagte hat es verstanden, den Jungen durch Gewöhnung zu manipulieren“, so der Vorsitzende. Dieser habe die Taten hingenommen und über sich ergehen lassen.

31-Jähriger bleibt nach Haftverbüßung weiter im Gefängnis

Strafschärfend wirkten sich mehrere einschlägige Vorstrafen des 31-Jährigen aus. Eine psychiatrische Sachverständige hatte dem Angeklagten eine ausgeprägte Neigung zum Sex mit männlichen Kindern und Jugendlichen bescheinigt. Es bestehe die Gefahr weiterer ähnlicher schwerer Straftaten.

Zum Schutz der Allgemeinheit ordnete das Gericht daher auch die Sicherheitsverwahrung an. Sie unterscheidet sich von einer normalen Haftverbüßung vor allem durch spezielle sozialtherapeutische Angebote. Ob und wann der Angeklagte frei kommt, darüber entscheiden später Psychiater und die Strafvollstreckungskammer.