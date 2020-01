Ärger mit Vermieter – Restaurant „Zum Amboss“ muss schließen

Ein beliebter Treffpunkt in Meiderich steht vor dem Aus: Das Balkan-Restaurant „Zum Amboss“ öffnet am Freitag zum letzten Mal. Wirtin Biserka Svetozarevic sieht keinen anderen Ausweg mehr, nachdem die Stadtwerke wiederholt die Gas- und Wasserversorgung eingestellt haben – wegen nicht bezahlter Abschläge. „Ich bin am Boden“, sagt sie und nennt den Vermieter einen Betrüger.

Meidericher Restaurant blieb im April erstmals geschlossen

Biserka Svetozarevic führt das Restaurant seit 2018, gemeinsam mit zwei Töchtern. Nach langer Zeit des Leerstands hatte sie den Laden wieder auf Vordermann gebracht, für eine liebevolle Einrichtung und Dekoration gesorgt. Das gemütliche Ambiente und die deftigen Speisen kommen bei den Meiderichern gut an: Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Gastronomie an der Straße Unter den Ulmen etabliert.

In den vergangenen Monaten wurde es zunehmend schwierig für die Familie. Im April drehten die Stadtwerke zum ersten Mal dem ganzen Haus das Wasser ab. Die Begründung: Der Vertragspartner habe die vereinbarten Abschläge nicht gezahlt. Das Lokal musste einige Tage geschlossen bleiben, bis der Rückstand ausgeglichen war. Im Sommer wiederholte sich die Situation.

Kein Gas mehr: Wirtin behalf sich mit Standheizungen

Die Duisburger Wirtin Biserka Svetozarevic weiß nicht weiter: Ihr Restaurant „Zum Amboss“ steht immer wieder ohne Gas und Wasser da. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Seit September ist das Haus außerdem ohne Gas. „Schon den ganzen Winter lang ist die Heizung aus“, klagt Svetozarevic. Zwischenzeitlich habe sie einen privaten Gasanschluss legen lassen, den sie aber nicht mehr bezahlen kann. Zuletzt behalf sie sich mit elektrisch betriebenen Standheizungen im Restaurant. Das ungemütliche Provisorium habe sie bereits Gäste gekostet.

Im Januar erreichten das Restaurant und die Hausbewohner erneut Briefe der Stadtwerke. Wieder sei der Vertragspartner im Rückstand. Man werde die Wasserversorgung erneut einstellen, sollten die Schulden nicht rechtzeitig beglichen werden. „Wir bedauern diese für Sie unangenehme Situation sehr“, heißt es in dem Schreiben. Den Bewohnern empfehlen die Stadtwerke die Rechtsberatung bei einem Mieterschutzverein.

Unübersichtliche Besitzverhältnisse bei der Immobilie

Rechtlichen Beistand nehmen einige Mieter schon länger in Anspruch. Doch die Situation ist kompliziert, die Besitzverhältnisse des Hauses vertrackt: Offenbar hat in den vergangenen zehn Jahren mehrmals der Eigentümer gewechselt.

Der ursprüngliche Eigentümer und seine Frau jedoch haben die Immobilie nach dem Verkauf als Ganzes „zurückgemietet“, um sie wiederum an die Bewohner und das Restaurant unterzuvermieten. Er versichert: „Das Geld, das ich bekomme, leite ich ordnungsgemäß weiter.“ Vertragspartner der Stadtwerke sei aber der aktuelle Eigentümer. Dieser sei damit auch dafür verantwortlich, dass die Abschläge für die Gas- und Wasserversorgung ankommen.

„Amboss“-Wirtin hat den Mietvertrag gekündigt

Biserka Svetozarevic will davon nichts wissen: „Ich habe einen Vertrag mit dem Vermieter. Dann muss er auch dafür sorgen, dass Heizung und Wasser da sind. Aber der Mann ist ein Betrüger!“ Für die Wirtin brachte der erneute Zahlungsrückstand beim Wasser das Fass jetzt zum Überlaufen. Ohne Wasser geht im Restaurant nichts – in der ständigen Unsicherheit will Svetozarevic nicht weitermachen. Sie habe deshalb den Mietvertrag zum Ende des Monats gekündigt.

Wie es für sie weitergeht, ob sie noch mal eine Gastronomie eröffnet, weiß Svetozarevic nicht. „Ich brauche jetzt erst mal ein paar Tage Urlaub, um den Kopf frei zu kriegen.“