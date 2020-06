Angriff mit Messer: Duisburger lebensgefährlich verletzt

Duisburg. Ein Duisburger soll einem 33-Jährigen mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Auf dem Gelände des Linner Bahnhofs in Krefeld wurde am Donnerstagabend ein Duisburger lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. In der Nacht konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 23 Uhr trafen zwei Duisburger (33 und 37 Jahre) in einem abgelegenen Bereich bei den Abstellgleisen des Bahnhofes auf zwei ihnen bekannte Männer aus Duisburg (46 und 30 Jahre). Dort gerieten sie in einen Streit, dabei stach der 46-jährige Tatverdächtige dem 33-jährigen Opfer unvermittelt und mehrfach mit einem Messer in den Rücken stach. Die anderen beiden Männer griffen sofort ein und konnten den Angreifer vom Opfer trennen.

Angriff mit Messer: Duisburger schwebte in Lebensgefahr

Dann entfernten sich das Opfer und sein Begleiter zur Paul-Hübner-Straße, dort hatten sie das Auto geparkt. Der 37-Jährige informierte den Rettungsdienst. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus transportiert, dort wird es derzeit noch behandelt. Zeitweise schwebte der Duisburger in Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige und sein Begleiter begaben sich ebenfalls zu ihrem Auto und fuhren davon. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten sie durch Kräfte der Polizei Duisburg auf der Eschenstraße/Fuchsstraße gestellt werden. Beim 46-jährigen Angreifer wurde ein Messer sichergestellt. Es wird nun auf Spuren untersucht. Das Motiv für die Tat wird derzeit noch ermittelt.

Duisburger in Untersuchungshaft: Tatwortwurf versuchter Totschlag

Der deutsche Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Krefeld ist er heute dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen ihn wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags an. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Nachrichten aus Duisburg gibt es hier.