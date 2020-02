Anklage: Schmuggler betrieb in Duisburg eine Drogenküche

Duisburg. Drei Männer sollen an internationalem Drogenschmuggel beteiligt gewesen sein. Laut Anklage betrieb einer auch eine Drogenküche in Meiderich.

Eine Drogenküche in Meiderich und internationaler Drogenschmuggel stehen im Mittelpunkt eines Strafprozesses vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts am König-Heinrich-Platz. Die Anklage wirft drei Männern eine Reihe von schweren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

Ein 32-Jähriger soll in drei Fällen die Übergabe größerer Mengen Kokain an Kuriere organisiert haben, die das Rauschgift aus den Niederlanden über Deutschland in die Schweiz schmuggelten. Ein 30-jähriger Niederländer, der zuletzt in Duisburg gelebt hatte, und ein 39-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina sitzen mit auf der Anklagebank.

In Meidericher Drogenküche sollen vier Kilo Ecstasy produziert worden sein

Der 30-Jährige soll bei zwei Schmuggelgeschäften Beihilfe geleistet haben, selbst einige Drogengeschäfte abgewickelt und im Duisburger Stadtteil Meiderich eine Drogenküche betrieben haben. In dieser wurden laut Anklage mindestens vier Kilo Amphetamin produziert. Insgesamt geht es bei den angeklagten Taten um rund 5 Kilo Kokain und etwa 5,5 Kilo Ecstasy.

Das Kokain soll zunächst von Kurieren per Zug, später per Auto über die Grenze nach Deutschland gebracht worden sein. Der Weseler soll zur Überwachung der Geschäfte mehrfach selbst in die Niederlande gefahren sein oder das Geschehen zumindest kontrolliert und dabei Regie geführt haben.

Rauschgift wechselte teilweise in Duisburg noch einmal Transportmittel oder Kurier

Teilweise habe das Rauschgift in Duisburg oder an der Grenze zur Schweiz noch einmal das Transportmittel gewechselt. In anderen Fällen wurde es laut Anklage von Kurieren übernommen, die in einem Hotel untergebracht waren.

1000 bis 2000 Euro Lohn soll den Helfershelfern für ihre Dienste versprochen worden sein. Der 39-jährige Bosnier soll in einem Fall selbst einen solchen Drogentransport durchgeführt haben. Für den Prozess sind bis Mitte März noch vier weitere Verhandlungstage geplant.